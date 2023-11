Paolo Ranieri, ecco chi è il noto influencer che ha baciato Emma Marrone/ Web: “Tutto programmato!”

Marrone, chi è il ragazzo che ha baciato al concerto

Emma Marrone, durante l’ultima tappa del suo tour autunnale che si è tenuta presso i Magazzini Generale a Milano, ha scatenato il web. Non è stato solo merito della voce e della performance esplosiva della cantante, ma anche di un gesto piuttosto infuocato verso uno degli spettatori.

Emma Marrone ha un nuovo fidanzato?/ Bacio ad un ragazzo durante il concerto: il video è virale

L’ex allieva di Amici, ha baciato un suo fan durante il suo concerto. Il web ha cominciato a chiedersi chi fosse il fortunato. A rivelare alcuni dettagli sul ragazzo protagonista del bacio è il portale Prima Volta Di che riporta: “Il ragazzo protagonista del bacio inaspettato dato da Emma Marrone lunedì 27 novembre durante il suo concerto ai Magazzini Generali di Milano è un piemontese proveniente da Acqui Terme. Si tratta di Paolo Ranieri, noto influencer, fashion e travel blogger, e figurante televisivo. Da anni è una presenza costante nel pubblico delle principali trasmissioni di Rai e Mediaset, e conta un seguito di 132 mila persone su Instagram.”

Emma: “Dalla morte di papà do il giusto peso alle cose”/ “Lo sento vicino a me, mi manda tanti segnali”

Emma Marrone bacia un fan al suo concerto: Web pensa sia tutto programmato

Emma ha baciato un ragazzo del pubblico che non sembra essere un qualunque sconosciuto. Il web, una volta scoperta l’identità del noto influencer, ha già parlato di montatura: “Ovviamente nulla di programmato” scrive sarcasticamente un utente.

“Allora mi sa che non è stato affatto inaspettato: a me pare un’operazione commerciale studiata a tavolino” scrive un altro. E ancora: “Tutto programmato….se notate lui non è un pubblico qualsiasi, fa parte dello staff si nota dal talloncino!“. Insomma, il web sembra essere abbastanza convinto che la cantante abbia organizzato tutto a tavolino per far salire l’indice di gradimento del suo concerto? Arriverà una dichiarazione della Marrone in merito?

Emma Marrone piange ricordando il padre Rosario in concerto/ "Vorrei renderlo orgoglioso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA