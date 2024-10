La vita privata di Paola Iezzi si intreccia a quella dello storico compagno Paolo Santambrogio, fotografo e regista di clip musicali piuttosto affermato nel settore di riferimento. La storia d’amore tra la cantante e il fidanzato prosegue ormai da quasi quindici anni, tra alti e bassi, ricordi ed emozioni indimenticabili. Ma chi è e cosa sappiamo sulla dolce metà della Iezzi? Sbirciando in rete apprendiamo che Santamborgio ha collaborato con diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra attori, attrici, ballerine e cantanti. Sui suoi canali social uno scatto di Benedetta Porcaroli, talento della televisione e del cinema italiano.

Con la Iezzi è scattata fin da subito un’alchimia speciale, che li ha portato a costruire una storia d’amore che oggi naviga a vele spiegate. Pur collaborando spesso insieme, Paolo e Paola hanno sempre messo un muro tra la loro vita professionale e quella privata, proteggendo dal gossip quella che è la loro storia d’amore.

Paola Iezzi, l’amore incondizionato per il suo compagno: “Paolo è fantastico”

A chi gli chiede se sia arrivata l’ora del matrimonio, la coppia risponde che al momento si sente appagata così e che non c’è nessuna fretta. Evidentemente nessuno dei due avverte questa esigenza, così come non è mai decollata l’idea di avere dei figli e costruire una famiglia. “Non sentivo questa esigenza di fare subito una famiglia o avere dei figli”, ha confidato Paola Iezzi a Vanity Fair, ripercorrendo i suoi ultimi anni, in cui ha ritrovato se stessa e preso la sua vita in mano.

“Volevo la libertà di chi sentiva di avere finalmente la vita tra le mani, e poi ho sempre pensato che nella vita non puoi avere tutto. Ho capito che dovevo stare con me, e che i miei figli sarebbero state le canzoni che avrei scritto e i fan che mi avrebbero seguito”, sottolinea la Iezzi. Che poi ribadisce ancora: “Sono loro la mia famiglia, a cui voglio un bene infinito. Ho un compagno meraviglioso che mi fa sentire fortunata di essere qui”, le splendide parole della cantante dedicate a Paolo Santambrogio.