Una storia d’amore “misteriosa”. Così potremmo definire e sintetizzare i sedici anni d’amore tra la cantante Paola Iezzi ed il suo compagno Paolo Santambrogio. Ma chi è e cosa sappiamo sul conto della dolce metà della celebre artista? Sbirciando in rete apprendiamo che il compagno di Paola è un fotografo di moda molto affermato e apprezzato nel settore. Non è un caso che sia uno dei profili più ricercati e che abbia collaborato con brand e marchi molto importanti. Basterebbe citare brand di lusso come Trussardi, Dolce & Gabbana, Fendi e ancora Trussardi.

Molte le celebrità con cui ha lavorato Paolo, citiamo Rita Ora, Luca Argentero, Miriam Leone e tanti altri. La sua personalità creativa ed il suo talento lo hanno portato a sperimentare e mettersi alla prova anche dietro la macchina da presa, come regista. Tra i suoi lavori musicali di “Alone” e “Se perdo te”, entrambi realizzati in collaborazione con Paola Iezzi.

Paola Iezzi, l’amore per il compagno Paolo Santambrogio e quella proposta di matrimonio rimasta “congelata”

Benché Paola Iezzi e il suo compagno stiano insieme da tantissimi anni, sono ancora tanti i fan a credere che la cantante sia single. Questo perché, Paola e Paolo hanno deciso di mantenere la propria relazione alla larga dalla luce dei riflettori, proteggendo la storia d’amore dal gossip e dal chiacchiericcio mediatico. Così sono rimasti a lungo in silenzio, al di là di qualche uscita pubblica in cui sono stati avvistati insieme.

Malgrado la lunga relazione, la Iezzi e il compagno non hanno mai avuto figli e non si sono mai sposati. Va detto però che nel 2014, il fotografo le aveva fatto una proposta di matrimonio ma evidentemente alla fine hanno deciso di non compiere il grande passo e di mantenere il proprio equilibrio come coppia di fatto. Chissà se un giorno cambieranno idea, di certo la Iezzi e Santambrogio al momento stanno bene così.

