Paolo Santambrogio, compagno Paola Iezzi/ “A volte ci guardano con sospetto perché..”

Paolo Santambrogio, ecco chi è il marito di Paola Iezzi del duo Paola e Chiara

Paolo Santambrogio è un fotografo e regista italiano, nonché marito della celebre Paola Iezzi del duo Paola e Chiara. Lavora principalmente nel settore moda, occupandosi soprattutto di fotografia di ritratto. Il suo percorso nel mondo fotografico comincia nel 2007 con un servizio fotografico su Vanity Fair Italia. Da quel giorno Paolo Santambrogio ha realizzato tante altre copertine per diversi magazine di prestigio, come Vogue Italia, Glamour, GQ, L’Officiel, Cosmopolitan, Style Magazine, Grazia e tante altre riviste di respiro internazionale.

Tra le collaborazioni più prestigiose in campo pubblicitarie si annoverano Fendi, Trussardi, Marc Jacobs, Enrico Coveri, Dolce&Gabbana, Rinascente e tanti altri marchi riconosciuti in tutto il mondo. Come dicevamo, oltre alla moda, Paolo Santambrogio ha realizzato servizi fotografici per importanti personaggi del mondo della tv e dello spettacolo, tra cui Luca Argentero, Pierfrancesco Favino, Filippo Timi, Isabella Ferrari e Miriam Leone. Insomma, un curriculum niente male per il compagno di Paola Iezzi.

Paolo Santambrogio, il compagno di Paola Iezzi è anche regista e curatore di alcune sue clip musicali

Dal 2007, invece, è impegnato e profondamente legato alla cantante Paola Iezzi. “Spesso le coppie che lavorano insieme vengono guardate con sospetto”, hanno raccontato i due in una intervista rilasciata qualche tempo fa al sito fashiontimes.it a proposito della loro collaborazione, che va ben oltre il discorso sentimentale. “Abbiamo cercato di conquistarci uno spazio nei lavori che affrontiamo insieme, facendo le cose in cui abbiamo creduto, mettendoci il massimo della passione e dell’impegno e crediamo di aver fatto sempre fatto progetti di qualità e con grande sincerità”, hanno detto all’unisono Paolo e Paola.

Per quanto riguarda il rapporto professionale con la Iezzi, Paolo nel 2016 ha diretto il video del singolo Lovenight, mentre nel 2018 ha curato la clip per il singolo Ridi, ambientato a Los Angeles. “Non c’è fra di noi uno che la spunta più di un altro. Parliamo e ci confrontiamo molto su ogni aspetto”, ha assicurato la coppia, che ancora oggi, naturalmente, va d’amore e d’accordo.











