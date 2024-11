Paolo Veronesi oncologo e direttore del programma di Senologia allo IEO (Istituto Europeo di Oncologia), si è distinto negli anni per i suoi studi sulle tecniche di intervento sul carcinoma mammario e ha sviluppato la “tecnica del linfonodo sentinella” e insegna al master di Senologia dell’Università di Milano e di Siena. Oggi viene considerato, a livello internazionale, uno dei massimi esperti. Sulle orma del padre Umberto, inoltre, si dedica alla Fondazione Veronesi, che vuole sensibilizzare i cittadini riguardo ai temi legati al cancro.

Paolo Veronesi: “Continuare con la ricerca, oggi possiamo sperare di guarire da queste patologie”

Paolo Veronesi si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano e poi si è specializzato in Chirurgia plastica e ricostruttiva e in Chirurgia generale. In un recente intervento in occasione della Giornata della Ricerca 2024 in Lombardia, l’oncologo ha parlato della necessità di proseguire gli sforzi nel campo e ha fornito un focus sull‘incidenza di patologie oncologiche nel nostro Paese.

“È indispensabile – ha sottolineato Paolo Veronesi – continuare a sostenere e finanziare la ricerca scientifica. I numeri del cancro sono impressionanti. Ancora oggi, in Italia si ammalano ogni anno 390mila persone, vuol dire più di 1.000 al giorno. Un dato che deve farci riflettere sull’importanza di continuare a cercare le migliori terapie (…). Oggi possiamo sperare di guarire da queste patologie“.

Paolo Veronesi a Le Iene presentano: La Cura

Stasera, in prima serata su Italia 1, va in onda il nuovo spin-off Le Iene presentano: La Cura: una puntata nella quale si esplorano luci e ombre della Sanità italiana, dalle eccellenze del nostro Paese al dramma delle liste d’attesa infinite. Il viaggio de Le Iene parte proprio dalle sale operatorie dell’Istituto Europeo di Oncologia con il contributo dell’oncologo Paolo Veronesi.

