Jenny Guardiano, che ha partecipato la scorsa estate a Temptation Island in compagnia dell’ex fidanzato Tony Renda, ha perso il papà solamente un mese fa, poco prima tra l’altro di chiudere la sua relazione con Tony. Una perdita particolarmente dolorosa che ha colpito Jenny lo scorso dicembre: la ragazza ha annunciato la morte del papà sui social, spiegando di essere particolarmente addolorata da quella scomparsa dolorosa. Immediatamente alla giovane sono arrivati tantissimi messaggi di condoglianze e di cordoglio da parte di fan e persone che le vogliono bene anche se la conoscono solo attraverso uno schermo.

Raoul Bellanova, chi è il fidanzato Paola Di Benedetto/ Dopo la crisi tornati insieme: convivenza in arrivo?

La giovane, annunciando la morte del papà, ha scritto un messaggio carico di dolore: “Avrei dato la mia vita per guarirti e non vederti più soffrire”. Il papà di Jenny Guardiano, infatti, era malato da tempo. Per vari mesi lei ha viaggiato spesso da Catania a Roma per passare quanto più tempo possibile con l’uomo, che era arrivato purtroppo alla fase finale della sua malattia.

Giacomo Giorgio, chi è l'attore: "Devo tutto a mia nonna"/ "Facevo i provini con i suoi soldi"

Papà di Jenny Guardiano, come è morto: aveva una malattia

Il papà di Jenny Guardiano è morto per via di un cancro che lo aveva colpito diverso tempo prima. L’uomo viveva a Roma, dove si era trasferito dopo il divorzio dalla moglie: per questo la figlia era cresciuta lontana da lui ma nonostante questo, il loro rapporto era particolarmente stretto e bello, come testimoniano anche le parole della figlia e le foto che ha postato in compagnia del papà. Per stessa ammissione dell’influencer, che ha preso parte a Temptation Island in estate, era molto simile al suo papà.

“Ieri purtroppo ci hai lasciato, hai sofferto tanto papà… Un brutto cancro ti ha portato via da noi, ma tu hai lottato tanto e sei stato fortissimo” ha scritto la figlia sui social, postando una serie di foto in compagnia dell’uomo. E ancora, Jenny ha definito il papà il suo migliore amico, per poi concludere l’emozionante lettera con: “Adesso hai smesso di soffrire”.

Jenny Guardiano, chi è: da Uomini e Donne a Temptation Island/ "Sogno di diventare come Valeria Marini"