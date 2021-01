Papa Francesco a dieta/ Il Santo Padre deve perdere 7-8 kg a causa della sciatica

Il Papa dovrà sottoporsi ad una dieta per perdere qualche chilo a causa della sciatica che lo affligge ormai da mesi. Come riferisce oggi l’edizione online del Corriere della Sera, il Santo Padre dovrà dimagrire per l’esattezza di almeno sette/otto chilogrammi, alla luce anche del viaggio in programma fra pochi mesi in Iraq. Dal 5 all’8 marzo il Pontefice sarà impegnato in un tour nel Medio Oriente decisamente impegnativo, a cominciare dalla questione sicurezza (ad oggi infatti non è ancora certo che si faccia), e di conseguenza Papa Francesco dovrà essere in piena forma fisica per affrontarlo.

Come sottolinea il quotidiano di via Solferino, la sciatica è un dolore molto fastidioso che spesso e volentieri si acuisce, e nell’ultimo mese Bergoglio è stato costretto ad abdicare da numerose celebrazioni pubbliche, come ad esempio il Te Deum di fine dicembre, ma anche la messa in San Pietro per la Giornata della Parola, celebrata domenica scorsa.

PAPA FRANCESCO A DIETA: LA SUA ALIMENTAZIONE E’ GIA MOLTO SANA

Anche lo stesso Papa Francesco è conscio del problema e stamane, all’inizio dell’udienza con la Rota romana, si è rivolto così ai giudici presenti: «Buongiorno, dovrei parlare in piedi ma voi sapete che la sciatica è un ospite un po’ molesto. Vi chiedo scusa, vi parlerò seduto». Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia che il Papa si sarebbe dovuto sottoporre ad una piccola operazione, ma il Vaticano ha smentito, mentre è praticamente certo che dovrà rivedere il suo regime alimentare, mettendosi a dieta. Sia chiaro, nessuno dice che il massimo esponente della Chiesa si abbuffi, anche perchè lo stesso ha 84 anni e la sua dieta è frugale, ma dovrà comunque ridurre ulteriormente le portate per abbassare il proprio peso e diminuire così il dolore fisico causatogli dall’infiammazione del nervo sciatico. Stando a quanto emerge dall’albergo vaticano Santa Marta, dove il Santo Padre risiede, questi ama una cucina semplice con pasta o riso in bianco, tanta frutta, verdura, olio, e con l’aggiunta di pesce e carne bianca due volte a settimana. Un po’ di vino ai pasti, poco, ma niente dolci. Nel contempo Bergoglio dovrà sottoporsi anche ad un ciclo di fisioterapia per ridurre l’infiammazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA