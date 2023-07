Papa Francesco a ragazzo trans “Dio ci ama come siamo”/ Alla ragazza bipolare “Guarda l’orizzonte, che è Dio”

Papa Francesco ha registrato una nuova puntata del podcast “Popecast”, in occasione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù ha parlato a distanza con alcuni giovani, un gruppo di ragazze e ragazzi con i quali si è raccontato e confrontato su alcuni temi, rispondendo alle loro domande ed incoraggiandoli. Tra i protagonisti anche due detenuti, una ragazza con problemi psicologici e un ragazzo transgender disabile, che hanno confidato le loro storie per cercare consigli ed avere ascolto e consolazione. Dal diverso background e provenienze dei giovani sono emersi racconti genuini e insicurezze, alle quali il papa ha risposto infondendo fiducia nel futuro e coraggio per affrontare le difficoltà quotidiane.

Come ad esempio sono state le parole per Arianna, una ragazza affetta da disturbo bipolare che ha ammesso di vivere una quotidianità difficile, fatta di emozioni forti e contrastanti “tra il desiderio di suicidio e il cuore che esplode di gioia“, alla quale il papa ha risposto con un invito ad osservare le cure necessarie, senza mai perdere l’orizzonte della salvezza “Guarda sempre in avanti, non perdere l’orizzonte, perché è quello che ti farà andare avanti. E l’orizzonte è Dio. Non perdere questa avventura della vita. Non entrare nei labirinti della coscienza che alla fine non ci salvano…“.

Papa Francesco nel podcast per i giovani “Dio ci ama come siamo”

L’invito principale di Papa Francesco nel Podcast dedicato ai giovani è stato soprattutto quello di non perdere mai la speranza, ma anche il consiglio di avere sempre fede anche di fronte a sbagli e peccati perchè “Dio ci ama come siamo“, e questa è stata una parte della risposta data dopo aver ascoltato la storia di Giona, un ragazzo disabile transessuale che non ha mai smesso di essere credente anche se con la consapevolezza delle difficoltà e di un corpo che sentiva essere sbagliato e per questo in un “cammino buio“.

Il papa ha risposto a Giona invitandolo ad andare avanti perchè “anche nel caso fossimo peccatori il Signore ci avvicina per aiutarci“, esortando poi il giovane a non arrendersi ha concluso dicendo “Dio ci accarezza sempre. Dio è padre, madre, fratello, tutto per noi. E capire questo è difficile, ma Lui ci ama come siamo. Non arrenderti… Avanti…“











