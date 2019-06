PAPA FRANCESCO “CITA” FEDEZ/ Il rapper: “Francy, ho altro da insegnarti…”

Papa Francesco cita Fedez. E già detta così suscita un po’ di sgomento. Ma per certi versi è proprio ciò che è accaduto, con il Santo Padre che nel corso dell’omelia ha ricalcato di fatto un concetto espresso dal rapper in uno dei suoi brani. Papa Francesco, sempre molto sensibile al termine della socialità, di una vita vissuta all’interno di una comunità e non di individualità, ha dichiarato:”Nell’era dei computer si sta a distanza: solo contatti, più social ma meno sociali”. E qui si è accesa la lampadina nel cervello di Fedez: sbaglio o questa frase l’ho già sentita? Corretto, perché qualcosa di molto ma molto simile era stato elaborato dal rapper proprio in uno dei suoi brani di maggior successo, “Comunisti col Rolex”. Il testo della canzone recita:”Perché in fondo il mio ideale è il socialismo reale / Quello sempre più social e sempre meno sociale”…

PAPA FRANCESCO “CITA” FEDEZ

Inutile negarlo: le due frasi sono praticamente identiche e Fedez non ha perso l’occasione per sottolinearlo con un tocco d’ironia che a qualche osservatore è sembrato addirittura eccessivo, visto che dall’altra parte c’era pur sempre il Papa. Il rapper infatti in una delle sue storie su Instagram ha affermato:”Papa Francesco ha citato un mio vecchio testo (a sua insaputa). Ne ho altre da suggerirti, se vuoi, Francy”. Chissà se il Pontefice sarà stato informato di aver violato il copyright di Fedez! Scherzi a parte, non è la prima volta che il Santo Padre, a sua insaputa, si rende artefice di citazioni famose. Nel caso di Fedez può voler dire soltanto due cose: o Papa Francesco è talmente “moderno” da trovarsi a condividere espressioni alla portata del suo “pubblico” di fedeli, anche i più giovani, oppure nelle stanze del Vaticano si ascolta veramente musica rap….

