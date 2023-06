Papa Francesco dimesso dall’ospedale Gemelli/ Il Santo Padre scherza: “Sono vivo”

Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma dopo l’operazione degli scorsi giorni. Il Santo Padre, dopo dieci giorni di degenza, ha fatto rientro in auto presso Casa Santa Marta, in Vaticano, e vi resterà a riposo almeno per un paio di giorni, fino al 18 giugno prossimo. In questi giorni, stop di tutte le udienze pubbliche visto che Papa Francesco dovrà riprendersi al meglio per poi ricominciare le sue attività quotidiane. Il Pontefice è uscito dal nosocomio capitolino in sedia a rotelle dopo aver salutato infermieri e medici, ed essere così accolto da una folla di parenti dei malati ma anche degenti stessi, che lo hanno salutato con un applauso e parole di incoraggiamento e di auguri.

Papa Francesco è apparso come sempre sereno, ed ha risposto a sua volta sorridendo e salutando i presenti. Mentre usciva dal Gemelli ha rilasciato alcune dichiarazioni, scherzando con i giornalisti che lo attendevano: “Sono vivo. Grazie per il vostro servizio, grazie tante””. Si è soffermato anche sulla recente tragedia di migranti che ha visto la morte di più di 80 poveretti nel mar Egeo, dicendo: “Tanto, tanto dolore”.

PAPA FRANCESCO, IL COMMENTO DEL CHIRURGO CHE L’HA OPERATO

Il chirurgo Sergio Alfieri, colui che ha operato Sua Santità, ha aggiunto: “Il Papa sta bene, l’avete visto, ci avete parlato, deve fare la convalescenza come tutti, ci siamo raccomandati. Andrà a fare la convalescenza a Santa Marta ma ha già ripreso il lavoro”. Quindi ha proseguito: “Il Papa sta bene e sta ancora meglio di prima, sarà un Papa più forte. Francesco ha voluto ringraziare tutto il personale. Ha voluto anche parlare personalmente ringraziare tutto il personale”.

Il medico dell’ospedale romano ha concluso: “Che cosa mi ha detto il Papa stamattina? Grazie, pregate per me e sono ancora vivo, ha voluto ringraziare tutti quanti, e ha avuto anche un colloquio personale con un nostro collega che non sta bene, ha voluto proprio esercitare il suo ministero, il ministero diciamo del sacerdote, è stato un momento molto toccante”.

"Sarà un #Papa più forte…lui la convalescenza non la fa, ha già cominciato a lavorare. Gli abbiamo chiesto di fare un po' di convalescenza però sono certo che questa ci ascolterà un po' di più perché lo attendono impegni importanti" Dott. Alfieri #Gemelli pic.twitter.com/FyR02s0sg2 — Vatican News (@vaticannews_it) June 16, 2023

#PapaFrancesco dal Policlinico A. #Gemelli si è recato a Santa Maria Maggiore, per fermarsi in preghiera davanti all’icona di Maria, Salus Populi Romani. pic.twitter.com/6bz8GufI23 — Vatican News (@vaticannews_it) June 16, 2023













