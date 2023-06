Papa Francesco ricoverato all’ospedale Gemelli/ “Operazione di laparatomia addominale”

PAPA FRANCESCO DI NUOVO OPERATO ALL’OSPEDALE GEMELLI: RISCHIA OCCLUSIONE INTESTINALE

Papa Francesco è arrivato in questi minuti all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma dove verrà ricoverato dopo i controlli avvenuti ieri al CEMI (Centro di Medicina dell’Invecchiamento del policlinico universitario). Lo ha confermato il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, spiegando che il Santo Padre verrà operato nelle prossime ore – nel primo pomeriggio – per un intervento di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.

L’operazione per Papa Francesco è stata in realtà decisa negli scorsi giorni dopo il consulto dell’equipe medica che assiste in Vaticano ogni giorno il Pontefice: «sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti». Questa mattina il Papa ha tenuto la consueta Udienza Generale all’inizio della quale ha venerato le reliquie di santa Teresina del Bambin Gesù, santa a cui è particolarmente devoto: dopo essersi fermato con i fedeli, ha lasciato Piazza San Pietro attorno alle ore 11 e immediatamente si è recato al Gemelli per l’inizio del ricovero dove già in passato diverse volte è stato curato.

“PAPA FRANCESCO SARÀ OPERATO DI LAPAROTOMIA ADDOMINALE”: RICOVERO PER GIORNI

Papa Francesco è arrivato al policlinico Gemelli, entrando dall’ingresso principale, salutato da una piccola folla di giornalisti e curiosi: vi rimarrà per diversi giorni, come spiegato ancora dalla nota del Vaticano pubblicata questa mattina. «La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale».

L’operazione di laparotomia verrà iniziata questo pomeriggio con Papa Francesco che sarà sottoposto ad anestesia generale: due anni fa, nel luglio 2021, venne operato al colon tramite una stenosi diverticolare del sigma che arrivò a rimuoverne una parte. Il Papa tornò poi in Vaticano dopo una degenza di 10 giorni: è previsto probabilmente la stessa tempistica anche questa volta, anche se intervento e malattia sono leggermente diversi. A rischio di occlusione intestinale, Papa Francesco soffre di laparocele – oltre alla tradizionale gonalgia che lo costringe a camminare male e spesso in sedia a rotelle – ovvero un’ernia che si forma su una cicatrice dopo un intervento di chirurgia addominale. L’ultimo intervento di Papa Bergoglio è avvenuto invece lo scorso 29 marzo, prima della Settimana Santa: in quel caso fu una “semplice” bronchite su base infettiva che gli aveva causato problemi respiratori. Il 1 aprile era già fuori grazie al rapido decorso che gli permise di presenziare alle celebrazioni della Settimana Santa.

