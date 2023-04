Papa Francesco dimesso dall’ospedale/ “Sono ancora vivo, non ho avuto paura”

Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale Policlicinico Gemelli di Roma così come previsto. Il Santo Padre ha scherzato lasciando la struttura nosocomica capitolina, rivolgendosi così ai giornalisti presenti: “Sono ancora vivo”, così come riporta la BBC. Sua Santità era stato ricoverato negli scorsi giorni a seguito di un’infezione alle vie respiratorie, precisamente una bronchite, che aveva indotto lo staff medico personale di Papa Francesco al ricovero, di modo che lo stesso potesse essere curato nel migliore dei modi. Anche la notte scorsa, l’ultima al Gemelli, è trascorsa in maniera “tranquilla”, hanno fatto sapere fonti ospedaliere, mentre il Vaticano ha aggiunto: “Prevediamo la sua presenza in piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle palme”.

Bergoglio ha insistito affinchè le sue dimissioni avvenissero nella giornata di oggi di modo da poter presenziare a tutti i vari riti in programma per la Settimana Santa, a cominciare, come detto sopra, dalla messa di domani, 2 aprile 2023 e Domenica delle Palme. Matteo Bruni, direttore della Sala stampa vaticana, aveva già spiegato ieri: “Chiarisco che se è presente, presiede”, facendo quindi chiaramente capire che il Santo Padre non si sottoporà ad ulteriori giorni di riposo.

PAPA FRANCESCO DIMESSO: “NON HO AVUTO PAURA”

Prima di lasciare il Policlinico Gemelli di Roma, come riferisce TgCom24.it, Papa Francesco ha voluto salutare il Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, nonchè i suoi più stretti collaboratori, leggasi il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l’Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l’equipe di medici e operatori sanitari che lo in questi giorni lo ha assistito, così come comunicato dalla Santa Sede.

Papa Francesco è stato dimesso a seguito delle sue condizioni fisiche che negli scorsi giorni sono migliorate in maniera molto netta e rapida, e soprattutto a seguito degli esami effettuati presso il Policlinico Universitario che hanno escluso dei problemi più gravi a cuore e polmoni. “Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura”, ha aggiunto il Papa uscendo dall’ospedale.

