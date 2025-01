LA CADUTA D PAPA FRANCESCO IN CASA: LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, ECCO COME STA

Un banale incidente domestico per Papa Francesco che poteva però costare più di quanto poi effettivamente è avvenuto: questa mattina mentre si trovava nella sua residenza a casa Santa Marta in Vaticano, il Santo Padre è caduto procurandosi una brutta contusione all’avambraccio destro. Immediato l’intervento dei medici che hanno subito provato a capire le reali condizioni di salute di Jorge Mario Bergoglio: al momento non c’è stato alcun ricovero “lampo” o passaggio in ospedale, dato che la contusione è parsa subito non grave.

Secondo il breve comunicato della Santa Sede, immediato dopo la caduta a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riportato una contusione senza però fratture né al braccio né al polso né al gomito. Per mera misura di cautela, aggiunge il Vaticano, il braccio destro del Papa è stato immobilizzato consentendogli di non saltare il programma delle udienze, sempre molto fitto anche durante la settimana. Dopo essersi presentato nei primi incontri della giornata però è emerso anche un ematoma sul viso, nella parte destra: sentito dai giornalisti presenti, il direttore della Sala Stampa in Vaticano Matteo Bruni ha spiegato che nel cadere l’ematoma in faccia è frutto del «mento sbattuto sul comodino».

LE UDIENZE E IL GIUBILEO: COME CAMBIA IL PROGRAMMA DI PAPA FRANCESCO DOPO L’INCIDENTE AL BRACCIO

Sarebbe stato lo stesso Papa Francesco a minimizzare sulle sue condizioni di salute, tanto da proseguire l’agenda ufficiale di oggi 16 gennaio 2025 nonostante il viso con ematoma e con un braccio immobilizzato, sebbene non rotto: ha incontrato l’arcivescovo eletto di Crotone, mons. Torriani, mentre ha tenuto una breve udienza subito dopo con la signora Nosipho Nausca-Jean Jezile, Presidente del Comitato Mondiale per la Sicurezza Alimentare. A seguire, Papa Francesco ha incontrato il Presidente del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, Alvaro Lario, mentre l’evento della mattinata è stato certamente l’incontro con i membri della delegazione dall’Albania, guidati da Haji Dede Edmond Brahimaj, leader della Comunità dei Bektashi di Tirana.

Ha letto i discorsi preparati, ha incontrato e scattato foto con gli ospiti, senza tirarsi indietro dai bar movimenti richiesti dentro e fuori le udienze: come sempre in carrozzina per la maggiorante degli spostamenti, Papa Francesco pur con il braccio destro bloccato non sembra aver patito particolari altre contusioni a seguito della caduta avvenuta vicino al letto di casa Santa Marta. Salvo decisioni prossime e controlli in ospedale, non dovrebbe interrompersi la fitta agenda dei prossimi giorni tra le udienze in Vaticano, il consueto Angelus e la Domenica della Parola di Dio, con la celebrazione del Giubileo dei giornalisti sempre a Roma, il primo evento dopo le inaugurazioni e le aperture delle Porte Sante durante i giorni di Natale e Capodanno.