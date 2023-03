Papà Megan Ria di Amici 22, chi è?/ “È come se non mi conoscesse. Non voglio neanche pensarlo”

Amici 22, Megan Ria: il difficile rapporto col padre e i problemi di famiglia

Megan Ria ha avuto modo di raccontarsi tanto nella scuola di Amici 22. La ballerina, prima eliminata al serale 2023, ha raccontato della sua infanzia difficile, dell’amore per la danza, del forte legame con la mamma, ma ha anche rivelato di rapporti complicati con suo padre.

Durante una chiacchierata con Emanuel Lo, Megan ha accennato ai problemi che i suoi genitori hanno avuto durante la sua infanzia: “La danza mi ha salvato perché ho sempre avuto una situazione particolare con la mia famiglia. – e ha spiegato – La mia mamma e il mio papà hanno avuto dei problemi tra di loro e mio papà non era molto d’accordo col fatto che ballassi, non c’erano molti soldi, erano pochissimi. Mia mamma però magari mangiava la pasta in bianco ma voleva che io ballassi.”

Megan Ria: “Mio padre? È come se non mi conoscesse…”

Se della madre Megan ha detto: “Io per lei sono stata figlia ma anche amica. Lei è tutta la mia vita, io per lei sono una luce anche per tutto quello che ha vissuto”; per suo padre ha invece speso parole più dure, distaccate. Lo ha fatto in occasione di un’ospitata di Giordana Angi ad Amici e di un’esibizione su una canzone che parlava di legami complicati: “Mi ha toccato lo stomaco, ci rivedo il rapporto che ho e non ho con mio padre“, ha rivelato Megan dopo averla ascoltata. Si è quindi aperta di più sul rapporto col papà: “Lui è come se non mi conoscesse… non mi va di pensarlo ora come questo, ma il fatto che non abbiamo avuto modo di conoscerci veramente mi fa dire che non cerco più il suo sguardo, non mi viene di chiamarlo”, ha perciò concluso.

Megan ha scelto una frase tratta da “La fine non ci divide” e condivide con Giordana Angi e i compagni tutte le sue emozioni #Amici22 pic.twitter.com/lEgR5faimR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 16, 2022













