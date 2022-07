Papa nominerà 2 donne al Dicastero dei vescovi/ Prima volta nella storia della Chiesa

Papa Francesco ha comunicato che procederà alla nomina di due donne al Dicastero dei vescovi, contribuendo così a scrivere una nuova pagina nella storia della Chiesa. Si tratta, infatti, della prima volta in assoluto in cui il genere femminile viene incluso nella commissione che aiuta il Pontefice nell’opera di selezione dei vescovi. L’annuncio ufficiale relativo a questa decisione è giunto in maniera inaspettata, nel corso di una intervista esclusiva concessa all’agenzia di stampa internazionale a Reuters e della quale sono stati divulgati soltanto alcuni stralci sino a questo momento.

Il Papa, in particolare, si è concentrato sulla valorizzazione delle donne nella Curia romana, evidenziando che per la prima volta due donne entreranno a fare parte del Dicastero dei vescovi. Queste le affermazioni di Bergoglio: “Io sono aperto a dare più opportunità alle donne. Adesso il Governatorato ha una vice governatrice… Nella commissione per eleggere i vescovi, andranno due donne per la prima volta. Un po’ si apre in questo modo”. Papa Francesco ha anche sottolineato come sia possibile in futuro la designazione di laici alla guida di dicasteri, fra cui quello per i Laici, la Famiglia e la vita, per la Biblioteca e per la Cultura e l’Educazione.

PAPA FRANCESCO PRONTO A NOMINARE DUE DONNE NEL DICASTERO DEI VESCOVI

Nel prosieguo della sua chiacchierata con “Reuters”, che – ribadiamo – ancora non è disponibile nella sua interezza, Papa Francesco ha voluto rammentare che all’interno del Vaticano ci siano già alcune donne che occupano posizioni di prestigio. Un esempio? Nel novembre 2021 Suor Raffaella Petrini è stata nominata segretario generale del Governatorato dello Stato di Città del Vaticano.

Ma ce ne sono anche altre che possono essere citata, come la sottosegretaria del Sinodo dei Vescovi è Suor Nathalie Becquart, membro francese delle Suore Missionarie Xaviere. Tra le laiche che ricoprono ruolo di livello assoluto in Vaticano, ricordiamo invece Barbara Jatta, prima direttrice donna dei Musei Vaticani, e Cristiane Murray, vicedirettrice della sala stampa vaticana.

