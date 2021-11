Papà Sophie Codegoni “L’amore con l’ex gieffina Man Lo? Nato 13 anni fa/ “Abitava…”

Stefano Codegoni, il papà di Sophie Codegoni che, nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip 2021 ha fatto una sorpresa alla figlia, è stato ospite della puntata del GF Vip Party condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi trasmessa lunedì 15 novembre. Il padre di Sophie ha partecipato al format insieme alla compagna Man Lo che è stata una concorrente del Grande Fratello nell’edizione a cui partecipò anche Francesca Cipriani.

Gianmaria Antinolfi confessa il suo amore a Sophie/ "Mi piacevi e mi piaci tantissimo"

“Io e Francesca Cipriani eravamo molto legate. Le dicevo sempre ‘Francy non truccarti perchè senza trucco sei più bella. Se ci penso sono passati quattordici anni e la sua simpatia non è mai cambiata”, ha detto Man Lo che ha svelato di aver dato pochi consigli a Sophie sapendo quanto la figlia del compagno sia sicura di sè.

SOPHIE CODEGONI NUOVO FLIRT CON GIANMARIA ANTINOLFI?/ "E' altalenante, non sincero"

Stefano Codegoni, papà Sophie Codegoni: ecco come è nato l’amore con Man Lo

Stefano Codegoni, invece, a Giulia Salemi e Gaia Zorzi, ha raccontato come è nato l’amore con Man Lo con cui condivide la propria vita ormai da tredici anni. “Nel 2008 lei abitava sopra al locale che gestisco. Non sapevo chi fosse”, ha raccontato il papà di Sophie. “Una sera, dopo tre/quattro vodka-tonic l’ho bloccata prima di salire a casa e le ho detto di venire a bere qualcosa da me. Da lì non ci siamo mai lasciati e sono passati tredici anni“, racconta il papà di Sophie.

Gianmaria Antinolfi ci prova ancora con Sophie Codegoni?/ Miriana ne alimenta le speranza

Un amore importante quello tra il padre dell’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex gieffina che, dopo aver vissuto personalmente l’esperienza, sta seguendo da lontano l’avventura di Sophie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA