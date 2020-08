Papastathopoulos al Napoli?/ Calciomercato, c’è una bozza di accordo con l’Arsenal

Il calciomercato Napoli ha in mano il sostituto di Kalidou Koulibaly, almeno così riporta l’edizione odierna de Il Mattino: è una vecchia conoscenza del calcio italiano, risponde al nome di Sokratis Papastathopoulos e tornerebbe a giocare in Serie A dopo ben 9 anni. Tanto è passato dall’addio al Milan, al termine di una stagione decisamente negativa: per il greco, che all’epoca era un giovane e si era affermato nel Genoa di Gian Piero Gasperini, c’erano state appena 5 partite di campionato e 2 di Coppa Italia. Il Werder Brema si era fiondato su di lui e i rossoneri non ci avevano pensato due volte; in Bundesliga Papastathopoulos, che per comodità si è sempre fatto chiamare Sokratis mettendolo anche sulle maglie indossate, ha trovato la sua giusta dimensione tanto da essere chiamato dal Borussia Dortmund, del quale ha rappresentato un difensore importante anche se in una società che si stava in qualche modo ridimensionando. All’Arsenal dal 2018, potrebbe lasciarlo a giorni: le indiscrezioni di cui sopra dicono che i Gunners hanno chiesto 4,5 milioni di euro per il cartellino, ed è un prezzo accettato dal Napoli. Ora però bisognerà valutare la scelta del calciatore, e ovviamente capire se davvero Koulibaly partirà.

PAPASTATHOPOULOS AL NAPOLI?

Infatti l’ipotesi Papastathopoulos è alternativa a Koulibaly: il centrale senegalese è comunque sempre più lontano dal Napoli, ma il problema principale riguarda le offerte che arriveranno sul tavolo della società partenopea. Alfredo Pedullà ha rivelato che il Chelsea aveva provato a intavolare un discorso che però non è mai diventato trattativa vera e propria, tanto che alla fine i Blues hanno puntato sull’acquisto di Thiago Silva a parametro zero. Il Manchester City in questo momento sembrerebbe fare sul serio, ma non è ancora arrivato a quei 70 milioni che con tutta probabilità farebbero scattare la cessione. I Citizens titubano perché stanno esplorando la concreta possibilità di mettere le mani su Leo Messi, ed è fin troppo evidente che si tratta di un’operazione che ha la priorità su tutto. In più due anni fa la società inglese è rimasta scottata dal mancato trasferimento di Jorginho, che era sostanzialmente fatto ma che poi è saltato a favore dello stesso Chelsea; dunque per adesso si rimane fermi, se non altro il Napoli si è cautelato raggiungendo una bozza di accordo con l’Arsenal per il cartellino di Papastathopoulos e starebbe anche trattando per il rinnovo di Nikola Maksimovic, che ha sempre più possibilità a questo punto di rimanere a vestire la maglia azzurra.



