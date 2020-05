Koulibaly al Liverpool?/ Calciomercato, spunta lo scambio con Lovren

Pubblicità

In vista della prossima finestra di calciomercato, certo tiene sempre banco in casa del Napoli la probabile partenza di Kalidou Koulibaly. Da ormai mesi infatti il difensore azzurro è nell’orbita di grandi club, Paris Saint Germain in primis, e pure in vista di una finestra tutto sommato abbastanza povera come quella della prossima estate, pure rimane obbiettivo goloso per i top club d’Europa. Ecco che in tal senso le ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte dalla Gazzetta dello sport dunque ci riportano del forte interesse del Liverpool per Koulibaly. Anche Klopp dunque si sarebbe aggiunto alla lista, già composta da Manchester United, Arsenal, Real Madrid e Psg di pretendenti al senegalese, pronto a scendere a patti con De Laurentiis, il quale però per la cessione del giocatore ha già fissato paletti molto rigidi.

Pubblicità

KOULIBALY AL LIVERPOOL? POSSIBILE SCAMBIO CON LOVREN

Da tempo la dirigenza del Napoli ha aperto alla cessione di Koulibaly solo dietro pagamento di almeno 100 milioni per il suo cartellino: cifre importanti dunque, che però anche il Liverpool non può assicurare nella prossima finestra di mercato. Ecco dunque che la dirigenza dei Reds sarebbe, stando alla Rosea, già al lavoro per proporre alla controparte azzurra un affare diverso. Tenuto conto delle complicate circostanze in cui si aprirà la finestra di calciomercato estiva, è progetto di Klopp di inserire nell’affare per Koulibaly una contropartita tecnica, che possa abbassare le pretese degli azzurri. E in tal senso il nome prescelto sarebbe quello di un altro difensore ovvero Dejan Lovren. Lo jugoslavo, approdato al Liverpool nel 2014 è in scadenza di contratto nel 2021 e pare dunque non entrare più nei piani di Klopp per la prossima stagione : potrebbe dunque venir presto sacrificato per far arrivare alla Premier League il giocatore azzurro. L’affare, su tale impostazione è di difficile riuscita per i Reds, vista forza delle posizioni di De Laurentiis sulla cessione di Koulibaly, ma nelle prossime settimane può accadere di tutto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA