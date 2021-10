Papillon/ Su Rai 3 il remake con protagonista Rami Malek

Papillon, film su rai 3 diretto da Michael Noer

Papillon verrà trasmesso da Rai 3 oggi, 28 ottobre, a partire dalle ore 21.20. Sarà dunque una prima serata per un film che non passerà di certo inosservato. Papillon è un profondo e toccante film autobiografico uscito nelle sala cinematografiche statunitensi nel 2017, sotto l’attenta regia di Michael Noer, esperto regista danese. Distribuito in italiano dalla Eagle Picture, ha fra i suoi interpreti attori come Charlie Hunnam, eclettico interprete britannico, Rami Malek, celebre attore statunitense Premio Oscar nel 2019 per la sua impeccabile interpretazione di Freddy Mercuy e Luke Peros, famoso per dare il volto a Marsiglia ne La Casa di Carta.

Papillon, la trama

Papillon è il remake dell’omonimo film del 1973, Papillon narra la storia di Henri Charrière, della sua lunga prigionia e delle fughe continue dalla terribile colonia penale dell’Isola del Diavolo. In una Parigi degli anni Trenta, il ventenne Charrière, detto Papillon, viene condannato all’ergastolo per un omicidio mai commesso.

Deciso a riconquistare la sua libertà ed a dimostrare la sua innocenza, progetterà diverse fughe aiutato dal falsario Luis Dega, con la quale nascerà una profonda amicizia. Un film drammatico dai risvolti inaspettati.

