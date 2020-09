Papillon/ Video, su Rai 3 il film con Rami Malek e Roland Moller (13 settembre)

Papillon va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, domenica 13 settembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 grazie ad una coproduzione internazionale che ha visto impegnata anche la Eagle Pictures e che rappresenta il remake dell’omonimo film uscito nelle sale nel 1973. Il film è stato diretto dal regista Michael Noer, il soggetto è stato tratto dal romanzo autobiografico di Henri Charrière mentre la sceneggiatura è stata adattata e rivista da Aaron Guzikowski. Le musiche della colonna sonora sono state composte da David Buckley con la scenografia di Tom Meyer mentre nel cast figurano Charlie Hunnam, Rami Malek, Luka Peros, Yorick van Wageningen, Roland Moller, Eve Hewson e Michael Socha.

Papillon, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Papillon. Ci troviamo nella città di Parigi negli anni 30, in un periodo in cui la pace in Europa sembra essere messa fortemente a rischio, in ragione della scelta delle politiche di destra della Germania nazista e dell’Italia fascista. In un contesto ambientale e politico particolarmente complesso, vive un giovane uomo di 25 anni che tutti conoscono con l’appellativo di Papillon, in ragione del fatto che indossi sempre il papillon. Il povero ragazzo per sua sfortuna si trova impelagato in una situazione molto complessa ed in particolar modo viene incastrato per un omicidio che non ha mai commesso.

Purtroppo, sul luogo dell’assassinio ci sono diverse tracce che sembrano ricondurre a lui e che sono state appositamente create per trovare un colpevole alla vicenda. Nel corso del processo, in ragione delle prove che sono state ottenute dalle forze dell’ordine, si fa passare come atto dovuto l’incriminazione del povero Papillon, il quale suo malgrado viene condannato alla massima pena prevista in Francia in quel periodo storico, in particolar modo all’ergastolo. Nello specifico, la pena prevede che il 25enne francese sia portato a svolgere i lavori forzati in quella che viene unanimemente vista come la peggiore colonia carceraria sull’Isola del Diavolo, nella Guyana francese. Una zona terribile nella quale non c’è alcun modo di avere un contatto con la realtà e soprattutto la libertà. La sua mente è ossessionata dal pensiero di ritrovare quella libertà che gli è stata erroneamente tolta, per cui cerca di elaborare un piano che possa consentirgli di fuggire. Durante la detenzione, fa la conoscenza di una famoso falsario di nome Luis, con il quale allaccia un’amicizia finalizzata a gestire in condivisione la possibile fuga. Un progetto disperato che non sarà semplice da realizzare.

