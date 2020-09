Papu Gomez lascia Atalanta?/ Pellegrini: “Non partirà: legato alla città”(esclusiva)

CALCIOMERCATO ATALANTA. Rimanere all’Atalanta o accettare l’offerta miliardaria della formazione araba dell’Al Nassr? Una domanda quasi amletica per il Papu Gomez, nuovo nome caldo del calciomercato estivo, che a breve dunque dovrà decidere se essere fedele al suo cuore bergamasco e rimanere alla Dea sotto le direttive di Gasperini o se imbarcarsi in una nuova avventura all’estero. Certo, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, la proposta dell’Al Nassr è davvero importante: biennale dall’ingaggio faraonico e 15 milioni al club nerazzurro per lasciar andare via il suo capitano. Che però da tempo ha giurato fedeltà alla città di Bergamo e che già in passato aveva resistito a corteggiamenti simili. Per parlare del futuro del Papu Gomez abbiamo sentito l’operatore di mercato Sante Pellegrini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Papu Gomez lascerà l’Atalanta? No non credo proprio che questa cosa possa avvenire. Papu Gomez non lascerà l’Atalanta.

Si può dire che l’Atalanta quindi non possa rinunciare a Papu Gomez? E’ una cosa che non si può neanche considerare dato che il Papu ormai è un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti.

Il giocatore argentino potrebbe finire però veramente a al Al Nassr? Si può dire che non esiste nessuna offerta di mercato che possa convincere il Papu ad andarsene, neanche di fronte a un ingaggio miliardario…

Neanche al Real Madrid… Il Papu ormai è un cittadino bergamasco a tutti gli effetti…

Che giudizio tecnico da del Papu? E’ un grande giocatore, il punto di riferimento dell’Atalanta, un trascinatore, grandi qualità tecniche, il calciatore più rappresentativo della Dea…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA