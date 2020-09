Paquetà al Lione/ Calciomercato, accordo col Milan: ora rossoneri su Chiesa

Importanti novità di mercato per il Milan: è fatta per l’addio di Lucas Paquetà. Secondo quanto riportato da numerose testate, i rossoneri hanno raggiunto l’accordo con l’Olympique Lione per il trasferimento del centrocampista brasiliano alla corte di Rudi Garcia. Il classe 1997 lascia l’Italia dopo appena un anno e mezzo e senza mai aver lasciato il segno. La Gazzetta dello Sport rivela che l’intesa è sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 20 milioni di euro più la percentuale su un’eventuale rivendita. La Rosea mette in risalto che resta da capire se il Milan incasserà subito o se si farà un prestito con obbligo di riscatto. La fumata bianca è totale, tant’è che l’ex Flamengo ha già lasciato Milanello dopo aver salutato i suoi compagni in rossonero ed aver svuotato l’armadietto.

PAQUETÀ AL LIONE: ORA IL MILAN PUNTA CHIESA

Alla fine l’ha spuntata il Milan: niente diritto, ma obbligo di riscatto. Lucas Paquetà andrà a rimpolpare la mediana di Rudi Garcia, suo grande estimatore, e la sua cessione permetterà al Diavolo di provare a portare in rosa almeno un altro rinforzo di livello. Fuori dal progetto di Stefano Pioli, il 23enne non è stato preso in considerazione nelle prime uscite stagionali e ora capiamo anche il perché: la trattativa con l’Olympique Lione è entrata nel vivo negli ultimi giorni ed ora è attesa solo l’ufficialità. Il Milan ora è pronto a fare sul serio per Federico Chiesa, profilo in grado di consentire un salto di qualità al reparto avanzato. C’è da battere la concorrenza della Juventus e la riluttanza di Commisso a fare sconti. Sul taccuino anche il nome di Fofana, centrale difensivo del Saint-Etienne, e di Milenkovic, conteso anche dall’Inter. In attesa di Hauge, il Milan piazza il colpo in uscita…



