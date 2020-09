JENS PETTER HAUGE AL MILAN/ Oggi visite e firma: “Giocare con Ibra? Sarà emozionante”

Non sembrano ormai esserci più ostacoli: Jens Petter Hauge, talento norvegese del Bodo/Glimt, sarà presto un giocatore del Milan. Un colpo di calciomercato ma anche e soprattutto di fulmine quello tra l’esterno scandinavo e la società rossonera, rimasta folgorata dalla prestazione del giocatore classe 1999 (un gol e un assist, ndr) in un tempio come San Siro. Il ragazzo, che da tempo era finito sul taccuino degli scout rossoneri, ha confermato nella sfida valida per i preliminari di Europa League tutte le buone indicazioni che avevano portato gli osservatori del Milan a tenerlo d’occhio nei mesi scorsi. Il colloquio a fine partita con Paolo Maldini ha posto le basi per una trattativa più spedita, presupposto fondamentale per anticipare una concorrenza sempre più folta sul ragazzo, su cui si era posato lo sguardo anche di Lipsia e Manchester United.

JENS PETTER HAUGE AL MILAN

Trovato rapidamente l’accordo con il giocatore, desideroso di trasferirsi a Milano fin da subito senza attendere la fine del campionato norvegese a dicembre, il club rossonero ha chiuso anche l’intesa con il club norvegese. Jens Petter Hauge dovrebbe arrivare al Milan per una cifra intorno ai 5 milioni di euro: rischio minimo dunque per un giocatore che ha dimostrato di avere un enorme potenziale e che ha già fatto innamorare i tifosi, che un secondo dopo il triplice fischio della sfida di giovedì scorso contro il Bodo/Glimt hanno chiesto in massa l’acquisto dell’esterno che nell’Eliteserien norvegese ha totalizzato in questa stagione 14 gol e 9 assist. Ormai mancano soltanto visite mediche e firma sul contratto, che potrebbero già arrivare nella giornata odierna. Hauge è infatti prossimo a partire per l’Italia e ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni all’emittente norvegese Tv 2 Sporten: “Il Milan è un grande club, è un passo che sentivo di essere pronto a fare. Ringrazio il Bodo/Glimt per la collaborazione. Giocare con Ibra? Sarà emozionante“.



