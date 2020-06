Paradise Beach Dentro l’incubo/ Video, su Rai 2 il film con Blake Lively (18 giugno)

Paradise Beach Dentro l’incubo (The Shallows – 2016) andrà in onda oggi, giovedì 18 giugno, alle ore 21.20 su Rai 2. Il film, girato in Australia, è un thriller/horror, con protagonista Blake Lively. Il regista è Jaume Collet-Serra, che dirige pubblicità e diversi videoclip musicali per artisti come Britney Spears e Enrique Iglesias. Si è messo il luce inoltre con la regia dell’horror Orphan (2009), con cui ha vinto il Corvo d’Oro al Festival internazionale del cinema fantastico di Bruxelles. Le musiche sono affidate a Marco Beltrami, compositore statunitense, specializzato in musiche per film horror e thriller. Nel 2008 riceve la candidatura all’Oscar per la miglior colonna sonora per Quel treno per Yuma (James Mangold – 2007) e nel 2010 la nomination all’Oscar per la miglior colonna sonora per The Hurt Locker (Kathryn Bigelow – 2008).

Paradise Beach Dentro l’incubo , la trama del film

Paradise Beach Dentro l’incubo ha per protagonista Nancy Adams (Blake Lively), una surfista e studentessa di medicina. Grazie all’aiuto del messicano Carlos (Oscar Jaenada) raggiunge una nota spiaggia isolata in Messico, Paradise Beach. Qui fa amicizia con una coppia di surfisti con cui trascorre l’intera giornata. La sera, dopo una discussione telefonica con il padre, si concede un’ultima nuotata in solitaria. Dopo poco trova la carcassa di una megattera morente e viene aggredita da uno squalo bianco, che la ferisce a una gamba. Nancy riesce a sfuggire dall’animale e nuota fino a uno scoglio isolato dall’alta marea e, per non morire dissanguata, arrangia un laccio emostatico da fissare intorno alla gamba ferita. É l’alba quando la ragazza cerca di chiedere aiuto poiché ha visto un uomo addormentato sulla spiaggia. Invece di aiutarla, questi ruba le sue cose, lasciate sulla spiaggia. L’uomo, non appena vede la tavola da surf alla deriva, per recuperarla viene attaccato dallo squalo, che lo spezza in due e lo condanna a una morte lenta e dolorosa. La carneficina dello squalo continua: la coppia di surfisti torna a Paradise Beach e uno di loro viene divorato. Il futuro di Nancy sembra ormai segnato, riuscirà a salvarsi?

Video, il trailer di Paradise Beach – Dentro l’incubo





