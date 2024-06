PARADISO AMARO, CANALE 5/ Curiosità, trama e cast del film con George Clooney in streaming su Infinity

Paradiso amaro, le curiosità del film in diretta streaming video su Mediaset Infinity

A le curiosità del film drammatico e sentimentale Paradiso amaro, in onda oggi, sabato 15 giugno, su Canale 5 alle 21:20 e contemporaneamente in diretta streaming video su Mediaset Infinity. Tra le curiosità legate alla realizzazione di questa pellicola, c’è da rimarcare come lei riprese siano state eseguite a partire dal 15 marzo del 2010 interamente nelle splendide isole Hawaii e in particolare a Honolulu.

Il film Paradiso amaro ha ottenuto un certo riscontro da parte del pubblico e della critica, portando a casa riconoscimenti davvero importanti tra cui quattro nomination ai premi Oscar per le categorie relative al miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista e miglior montaggio, ma il premio è stato vinto nella categoria miglior sceneggiatura non originale. Ci sono state ulteriori vittorie di premi internazionali di una certa rilevanza come il Golden Globe. È stato vinto in due categorie molto importanti come miglior film drammatico e miglior attore in un film drammatico. A queste due vittorie si aggiungono ulteriori tre candidature.

Il cast del film Paradiso amaro, diretto da Alexander Payne

Paradiso amaro è stato realizzato negli Stati Uniti d’America nell’anno 2011 da diverse case cinematografiche, tra cui Dune Entertainment, mentre la distribuzione è stata curata dalla Twenty Century Fox.

La regia del film Paradiso amaro è firmata da Alexander Payne, noto per aver girato A proposito di Schmidt, con il grande Jack Nicholson, e Nebraska, che ha fatto vincere il premio come miglior attore protagonista a Bruce Dern. Il soggetto è stato scritto da Kaui Hart Hemmings mentre la sceneggiatura è frutto della collaborazione tra lo stesso regista, Jim Rash e Nat Faxon.

Protagonista assoluto del film Paradiso amaro è il sex symbol George Clooney, premio Oscar per Syriana, di Stephen Gaghan e candidato all’Oscar proprio per questo film. Completano il cast Shailene Woodley, Amara Miller, Nick Krause, Beau Bridges, Judy Greer e Matthew Lillard.

La trama del film Paradiso amaro: una vita apparentemente perfetta che va in pezzi

In Paradiso amaro ci troviamo nelle isole Hawaii e in particolare a Honolulu. Matt è un avvocato che si occupa principalmente di transazioni immobiliari di una certa importanza economica e inoltre fa parte della famiglia di grande tradizione ed estremamente facoltosa. La sua vita sembra essere perfetta, ma tutto crolla in un istante quando sua moglie Elisabeth è vittima di un incidente ed entra in coma irreversibile. Questa vicenda cambierà per sempre il modo di vivere dell’uomo e soprattutto lo porrà davanti ad un importante bivio. Alla fine deciderà comunque di andare avanti e di occuparsi nel migliore dei modi delle sue due figlie con le quali peraltro non ha mai avuto un bellissimo rapporto.

Deve inoltre fare i conti costantemente con i maltrattamenti da parte del suocero che lo rimprovera per ogni cosa. Questo però è frutto della situazione drammatica in cui si trova la figlia, per la quale al momento non sembrano esserci chance di poter tornare a vivere come un tempo. Le cose precipitano ulteriormente quando Matt arriva a scoprire che la moglie fosse tutt’altro che una donna esemplare, in quanto portava avanti ormai da diversi mesi una relazione extraconiugale. Tra l’altro la suocera era a conoscenza di tutto questo, anche perché avevano litigato in maniera piuttosto importante ultimamente.

Contemporaneamente l’uomo si occupa anche di questioni di natura burocratica: la vendita di alcuni territori presenti sull’isola hawaiana di cui lui stesso era amministratore fiduciario. Dovrà occuparsi del modo poco ortodosso con cui gli altri componenti della famiglia gestiscono il patrimonio lasciato in dote dai loro genitori. Per l’uomo ci sarà da affrontare un viaggio introspettivo nel quale dovrà decidere se perdonare la moglie e come gestire la sua attuale situazione di coma irreversibile…











