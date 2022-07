Parcheggia auto e si siede sul tettuccio davanti a autovelox/ Diventa idolo del web

Un uomo a Maidstone, nel Kent, è diventato un idolo del web perché ha parcheggiato la sua auto davanti un autovelox e si è seduto sul tettuccio, oscurando la visuale alla telecamera. Il rilevatore di velocità non è dunque riuscito a fotografare e di conseguenza multare gli automobilisti che avevano infranto il codice della strada. In molti, passando davanti alla scena, l’hanno immortalato in un video successivamente pubblicato sui social network. Le immagini sono diventati virale.

Il volto del conducente idolatrato è ben visibile nel video: dal tettuccio della sua Nissan grigia saluta gli altri automobilisti, che lo applaudono per avergli evitato una multa per eccesso di velocità. Su Tik Tok, come riportato da Leggo, le visualizzazioni hanno superato quota 70 mila, con migliaia e migliaia di like a corredo.

Oltre ad essere diventato un vero e proprio idolo del web, pare che l’uomo che ha parcheggiato la sua auto davanti ad un autovelox e si è seduto sul tettuccio per oscurare la visuale alla telecamera non abbia subito neanche alcuna sanzione. La sua bravata sembrerebbe al momento essere passata inosservata, nonostante la sua Nissan si trovasse proprio a pochi metri di distanza dalla volante della Polizia.

Pare tra l’altro, come riportato da Leggo, che l’automobile sia rimasta anche per diverso tempo in quella posizione irregolare, senza che nessuno invitasse il conducente a spostarsi. Ne saranno stati felici sicuramente gli automobilisti che hanno infranto il codice della strada, eccedendo i limiti di velocità. A loro non arriverà alcuna multa, dato che la visuale del rilevatore era del tutto oscurata.

