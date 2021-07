Pardo con Dazn, Mediaset minaccia querela/ “Esclusiva con noi, ha violato accordi”

Dazn annuncia la conferma di Pierluigi Pardo ed è bufera in Mediaset. Durante la recente presentazione dei palinsesti del Biscione, Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato con grande enfasi che avrebbe avuto proprio il telecronista come voce del calcio Mediaset in esclusiva per tre anni, insieme a Massimo Callegari. Fino all’ultima stagione, infatti, Pardo era la voce di Dazn per il posticipo del sabato sera e di Mediaset per quelle di Champions. Dunque, Pardo sembrava destinato ad occuparsi solo delle telecronache Mediaset per Champions e Coppa Italia, ma non sarà evidentemente così, visto che Dazn, presentando la nuova squadra che racconterà per la prima volta in esclusiva tutta la Serie A di calcio e la Serie B in co-esclusiva con Sky, ha incluso Pardo.

Io, Agata e Tu, l'esordio in Tv di Raffaella Carrà/ L'inizio del suo grande successo

E ora è guerra totale, perché la tv di Berlusconi minaccia azioni legali. Non era passata inosservata l’assenza di Pardo durante la presentazione di Dazn. In molti hanno pensato che questo basso profilo fosse legato al contratto firmato con Mediaset.

MEDIASET VS PARDO: “CON DAZN? ESCLUSIVA CON NOI”

Per Dazn ora il problema non si pone, perché accetterebbe volentieri di condividere Pierluigi Pardo con l’emittente di Berlusconi, ma Mediaset invece non ci sta. Gli avvocati erano già al lavoro per trovare una soluzione. Lo rivela il Corriere della Sera, spiegando che i tentativi di mediazione sono falliti. Quindi, ora si passa al contrattacco. «A seguito di grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte, Mediaset agirà in tutte le sedi competenti nei confronti di Pierluigi Pardo», precisa Mediaset in un comunicato ufficiale. Nello stesso si spiega che il telecronista aveva partecipato «a una riunione operativa con la redazione sportiva Mediaset avvenuta il 2 luglio 2021». Ma ieri è stato annunciato anche come membro della squadra di telecronisti di Dazn. «Ove tale inadempienza fosse confermata, Mediaset non solo risolverà le intese raggiunte ma agirà nei confronti di Pardo in tutte le sedi competenti», si chiude così il comunicato.

L'UOMO CHE NON HO MAI SPOSATO/ Su Rai 2 il film girato in un paesino della California

LEGGI ANCHE:

2 FAST 2 FURIOUS/ Su Italia 1 il film con Paul Walker "distrutto dalla critica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA