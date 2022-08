Paredes alla Juventus?/ Calciomercato news, all.PSG: “Convocato per il Monaco”

Calciomercato news, si continua a trattare per portare Paredes alla Juventus

Il calciomercato estivo potrebbe portare Leandro Paredes alla Juventus in questi ultimi giorni di trattative. I bianconeri vorrebbero aggiungere un centrocampista da poter schierare davanti alla difesa avendo perso per infortunio Paul Pogba, appena tornato a parametro zero dal Manchester United ma costretto ai box per diverso tempo, ed il profilo dell’argentino sarebbe l’ideale per il tecnico Massimiliano Allegri. A Torino Paredes ritroverebbe pure un grande amico come Angel Di Maria, arrivato di recente proprio dal Paris Saint-Germain.

Tuttavia l’operazione non si è ancora concretizzata del tutto e l’allenatore Galtier, ora alla guida dei pargini, nella conferenza stampa in vista dell’impegno da disputare in campionato contro il Monaco riguardo al centrocampista ha spiegato: “Paredes ad oggi è un giocatore del PSG, so che ci sono stati degli scambi con Juve ma al momento è un giocatore del PSG e vedremo alla fine del mercato. Come Keylor Navas. Entrambi saranno convocati per il Monaco. Su Skriniar non ho commenti da fare.”

L’arrivo di Leandro Paredes alla Juventus potrebbe dunque concretizzarsi dopo il weekend in queste ore di calciomercato. Inizialmente i rumors riportavano della possibilità di vedere Paredes in Piemonte già domenica subito dopo la partita da disputare contro la Roma ma l’annuncio del tecnico Galtier relativo alla presenza dell’argentino per la gara col Monaco sta facendo slittare l’approdo dell’argentino con la dirigenza ormai intenta nell’ultimare quest’operazione.

