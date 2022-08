Paredes alla Juventus?/ Calciomercato news, si tratta con il PSG sulla formula

Calciomercato news, nodo formula per portare Paredes alla Juventus

In questa sessione di calciomercato estivo sembra sempre più probabile l’arrivo di Leandro Paredes alla Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo centrocampista dopo l’infortunio rimediato da Paul Pogba, appena arrivato a parametro zero dal Manchester United, ed il suo inserimento in organico potrebbe essere fondamentale per consegnare un regista al tecnico Massimiliano Allegri per la stagione appena cominciata.

Stando alle indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, la Vecchia Signora avrebbe già raggiunto nei giorni scorsi l’intesa con il calciatore che avrebbe dato l’ok per il trasferimento a Torino ma resta da convincere il Paris Saint-Germain, società proprietaria del cartellino dell’argentino. Il problema principale sarebbe rappresentato dalla formula dell’operazione dato che la Juve lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto mentre i parigini vorrebbero ottenere 20 milioni di euro dalla cessione a titolo definitivo.

Calciomercato news, Paredes alla Juventus con Rabiot al Manchester United

Le chances di vedere Leandro Paredes alla Juventus in questo agosto di calciomercato estivo sembrano dunque molto buone. L’approdo in bianconero dell’argentino è però al momento condizionato dalla cessione di Adrien Rabiot al Manchester United, con le due società che avrebbero già trovato l’accordo per il trasferimento ma resta da convincere il francese, dubbioso sul fatto di andare a giocare per una squadra che non disputerà la Champions League.

