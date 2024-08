Paris Hilton ha passato da poco alcuni momenti di grande paura durante le riprese del video musicale del suo singolo intitolato “Bad B*ch Academy”. Il tutto è successo venerdì, quando un incendio è scoppiato all’interno della sua roulotte e si è diffuso in tutto il set. Abiti, scarpe, gioielli e tanto altro sono finiti dispersi tra le fiamme, generando il panico in tutto il set.

Sulle sue storie di Instagram, l’ereditiera neo mamma del piccolo Phoenix ha scritto che si sta procedendo per quantificare i danni di quello che è successo: “È straziante vedere così tante delle mie cose preferite distrutte”, ha confessato sui social, spiegando che molti dei beni andati perduti tra le fiamme erano abiti firmati, scarpe, gioielli, occhiali da sole e tanto altro come macchine fotografiche, computer e telefoni. Il tutto serviva per il video della sua nuova canzone, con una troupe che aveva organizzato tutto nei minimi dettagli.

Paris Hilton e il sostegno di Heidi Klum: le foto sui social con il simbolo della preghiera

Fortunatamente Paris Hilton ha però dichiarato che tutti stanno bene “e questo è tutto ciò che conta”. In ogni caso si procederà anche con il secondo giorno di riprese e la diva ironizza dicendo di sperare che sia un po’ meno illuminato. Sul set erano presenti tanti vip, come Simon Rex, Lance Bass, Meghan Trainor e Heidi Klum. Con loro anche la famosa regista Hannah Lux David, che coordinerà le riprese. Paris Hilton ha anche scritto in un altro post sui social che non era così che si aspettava andassero le riprese, postando anche numerosi oggetti bruciati e alcuni portati in salvo dal set.

Successivamente ha pubblicato anche una foto con Heidi Klum, anche lei parte insieme agli altri vip del video musicale con una didascalia: “Lo spettacolo deve continuare”. Anche la modella Heidi ha poi ricondiviso la storia della popstar, mettendo come emoticon quella di due mani in preghiera, per ringraziare il cielo che non sia successo niente agli attori e a tutta la troupe. Per ora non si sa precisamente cosa abbia scatenato l’incendio, ma come ha affermato Paris, si sta cercando di capirne la causa per evitare che ricapiti. Oltre alle persone, infatti, sono previsti oggetti di scena molto costosi e scenografici, a cui Paris Hilton non vuole assolutamente rinunciare.