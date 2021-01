Paris Saint Germain e Air Jordan: la quarta maglia/ Fra colori sgargianti e Shuttle

E’ stata svelata la quarta maglia del Paris Saint Germain firmata Air Jordan. Dal 2018 il marchio Nike riferito al più grande atleta di tutti i tempi, sponsorizza le casacche del Psg, e per questa stagione è stata proposta una quarta divisa che strizza decisamente gli occhi alle nuove generazioni. La maglietta è infatti caratterizzata da colori sgargianti, precisamente rosa fosforescente alternato al blu e al nero.

Una quarta maglia che avrà un colletto a V con i bordini di colore nero, e la stessa colorazione la ritroveremo anche alle estremità delle maniche e ai lati. A completare la casacca, il marchio Air Jordan sempre di colore nero sulla destra, quello del Paris Saint Germain all’altezza del cuore, e lo sponsor “Accor Live Limitless” a centro divisa. Oltre alla quarta maglia il Psg e Air Jordan hanno rilasciato anche tutta una serie di capi e scarpe d’abbigliamento per una vera e proprie collezione primavera estate 2021.

PARIS SAINT GERMAIN E AIR JORDAN, ECCO LA QUARTA MAGLIA: “FUTURO CON UN OCCHIO AL PASSATO”

La quarta maglia del Paris Saint Germain firmata Air Jordan si ispira alla via lattea, fanno sapere dalla Nike e da Parigi, e la collezione «illustra la nuova dimensione in cui si sta evolvendo il club della capitale. Simboleggia l’ambizione del Paris Saint-Germain – si legge ancora sul sito web dei transalpini – come primo club della nuova generazione; la gamma sottolinea anche la volontà di un club che osa, un club che è all’avanguardia e pionieristico, spingendo i limiti e innovando a livello internazionale, creando e ispirando». Nel dettaglio i colori scelti per la nuova quarta maglia sono Hyper Pink, Psychic Purple e nero, con una trama unica che richiama le mitiche Air Jordan 3 del lontano 1987. Previsto anche un kit di allenamento dove troveremo un nuovo monogramma “Paris” che si ispira al mitico Shuttle della Nasa «il Paris Saint-Germain si proietta nel futuro facendo affidamento sul passato».



