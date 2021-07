PARMA CALENDARIO SERIE B 2021-2022/ Esordio a Frosinone, poi il Benevento!

PRIMA GIORNATA E PARTITE DEL PARMA: AVVIO DIFFICILE

Non è stato di certo clemente il calendario per il Parma nell’avvio del campionato della prossima Serie B. Il computer ha sancito un avvio in casa del sempre ambizioso Frosinone, l’esordio al Tardini alla seconda giornata sarà invece uno scontro tra retrocesse, contro il forte Benevento. Anche la chiusura si prospetta complicata con una trasferta a Crotone, mentre la penultima sfida sarà contro l’Alessandria. Ecco il calendario dei Ducali, giornata per giornata:

1^ giornata

Frosinone-Parma

2^ giornata

Parma-Benevento

3^ giornata

Pordenone-Parma

4^ giornata

Parma-Cremonese

5^ giornata

Ternana-Parma

6^ giornata

Parma-Pisa

7^ giornata

SPAL-Parma

8^ giornata

Parma-Monza

9^ giornata

Reggina-Parma

10^ giornata

Cittadella-Parma

11^ giornata

Parma-Vicenza

12^ giornata

Lecce-Parma

13^ giornata

Parma-X

14^ giornata

Como-Parma

15^ giornata

Parma-Brescia

16^ giornata

Ascoli-Parma

17^ giornata

Parma-Perugia

18^ giornata

Alessandria-Parma

19^ giornata

Parma-Crotone

PRIMA GIORNATA E PARTITE DEL PARMA: SU IL SIPARIO!

Il Parma è pronto a scoprire il calendario di Serie B 2021-2022. Oggi, dalle 19, il sorteggio stabilirà quali saranno le 38 partite che la squadra gialloblu dovrà affrontare. Guidati quest’anno da Enzo Maresca, i crociati ripartono dopo la retrocessione della scorsa stagione di Serie A terminata con l’ultimo posto, dopo una serie di nove sconfitte consecutive nelle ultime nove di campionato. Il campionato era iniziato con la sconfitta interna 0-2 contro il Napoli, ma adesso c’è voglia di ripartire.

C’è stato un grande ritorno come quello di Gianluigi Buffon, che in gialloblu aveva iniziato la sua ascesa e che lo ha portato a diventare campione del mondo. L’atmosfera nella società gestita dalla famiglia statunitense Krause è buona. Secondo Botond Balogh “si sta creando un grande gruppo, unito, solido: non ci sono grandi differenze tra giovani e meno giovani, siamo proprio come una famiglia”. Per Lautaro Valenti “la scorsa stagione è andata così così, ora è arrivato un tecnico nuovo e stiamo lavorando più nello specifico, sicuramente possiamo migliorare”.

PRIMA GIORNATA E PARTITE DEL PARMA: IL NUOVO CALENDARIO SERIE B

La novantesima edizione del campionato della Serie B inizierà sabato 21 agosto, con la prima partita venerdì 20, e si chiuderà venerdì 6 maggio 2022. Si gioca anche a Pasquetta lunedì 18 aprile e, quindi, il 25 aprile, sempre di lunedì. Confermato il format natalizio: si scenderà in campo per il boxing day il 26 dicembre, poi ancora il 29 dicembre. La sosta invernale è prevista dal 30 dicembre al 14 gennaio, mentre come richiesto in Assemblea sarà rispettata la sosta nazionali anche visti i numerosi giocatori convocati durante questi impegni. Gli infrasettimanali sono previsti martedì 21 settembre, giovedì 28 ottobre, martedì 30 novembre, martedì 1 marzo, martedì 15 marzo e martedì 5 aprile.

I criteri utilizzati per la composizione del calendario sono i seguenti: negli ultimi quattro turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra; in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l’altro in trasferta; le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2021/2022; per l’ultimo turno (38ª), le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nell’ultimo turno di Serie B 2021/2022.

