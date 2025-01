Curioso quanto accade in una chiesa in zona Appia, a Roma, dove un parrocchiano di 70 anni è conteso da due fedeli. Ne parla il Corriere della Sera, dedicando alla vicenda sui generis un articolo attraverso il proprio sito web. Il quotidiano di via Solferino racconta che sull’uomo, definito una persona “pia e schiva”, avrebbero messo gli occhi due parrocchiane, una di circa cinquant’anni e un’altra invece ben più attempata, di 87 anni. Una storia che non ha eguali e anche per questo dalle parti del luogo sacro non si parla d’altro, una storia di gossip che ha attirato l’interesse di moltissimi residenti, ma anche da fuori, vista appunto l’attenzione dedicatele dal Corriere della Sera.

Accoltellò l'agente Christian Di Martino, marocchino condannato/ Non pagherà risarcimento perchè nullatenente

Ma guai a pensare che si tratti di un semplice flirt e di qualche scaramuccia fra le due contendenti in amore, visto che la 50enne rivale sarebbe addirittura finita da un esorcista: “Sembra una storia assurda”, racconta lei al Corriere. La donna si dice innamorata, e descrive l’atteggiamento, a suo modo di vedere un po’ irrispettoso, dell’altra rivale, l’87enne anziana che da due anni si sarebbe appunto invaghita del bel 70enne, e che si mette contro tutte coloro che cercano di fare amicizia con lo stesso.

Si rifiuta di prendere l'aereo perchè non vuole inquinare: azienda lo licenzia/ Lui fa ricorso e vince

PARROCCHIANO CONTESO DA DUE DONNE: “SUBISCE SENZA REAGIRE”

Un interesse, quello della quasi novantenne verso il parrocchiano, che è cominciato fin quando la stessa anziana era sposata, poi divenuta vedova. Il problema è che, stando alla 50enne, rende la vita impossibile a chiunque gli si avvicini. Secondo la cinquantenne, che continua nel suo racconto, il pover’uomo “subisce senza reagire”, di conseguenza lo invita a fare una scelta.

La donna racconta che la vecchina le sta facendo una “guerra totale”, al punto che è stata costretta ad abbandonare la chiesa per un po’. “Un grottesco siparietto” precisando che sul sito della parrocchia i commenti riguardanti la vicenda hanno superato le 1.000 visualizzazioni.

Pupi Avati: "Mi sono innamorato di nuovo di mia moglie a 86 anni"/ "Lei ha rinunciato a tutto scegliendo me"

PARROCCHIANO CONTESO DA DUE DONNE: TUTTO EBBE INIZIO A GIUGNO 2023

La vicenda risale al giugno del 2023, quando vide per la prima volta il parrocchiano 70enne, vedovo. “Intravedo una possibilità”, racconta ancora la 50enne, che però non aveva fatto i conti con l’altra contendente, che a luglio dello stesso anno, si palesa. “Considera il vedovo di sua proprietà”, decidendo anche chi può o non può entrare frequentarsi. Una situazione che va avanti da un anno e mezzo quindi e che non si riesce a sbloccare, anche perchè il conteso non intende scegliere per “non scontentare nessuno”.

La 50enne ha pensato perfino che la rivale abbia dei poteri soprannaturali, e qui torna in ballo l’esorcista, padre Leonildo, che le ha detto che è probabile che la signora le si scaglia contro per il fatto di essere mancata diversi anni dalla Chiesa, dopo aver perso la fede. Ovviamente la 50enne sa che non è così, ma non sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel: che sia il caso che il 70enne prenda posizione una volta per tutte?