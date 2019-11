Parrucchiere Cristiano Ronaldo ucciso a coltellate/ Trovato in hotel “Sangue ovunque”

Il parrucchiere delle star Ricardo Marques Ferreira è stato ucciso. L’hair stylist di fiducia di Cristiano Ronaldo è stato trovato morto in una camera d’albergo a Zurigo, in Svizzera. A far scattare l’allarme è stata la donna delle pulizie che lo ha trovato in una pozza di sangue, con diverse coltellate sul corpo. Erano le 2 del pomeriggio di venerdì e, secondo le indagini delle autorità, gli ospiti dell’albergo avrebbero chiamato la reception alcune ore prima del ritrovamento per lamentarsi del rumore che arrivava dalla stanza. La donna delle pulizia ha parlato di «uno scenario macabro». La polizia non ha trovato il coltello sulla scena del crimine, ma la donna delle pulizia ha descritto la stanza spiegando che «c’era sangue dappertutto» e «puzza di alcool». Portoghese, nato nell’isola di Madeira come Cristiano Ronaldo, Ricardo Marques Ferreira era il suo parrucchiere di fiducia, oltre che di altre star.

PARRUCCHIERE CRISTIANO RONALDO UCCISO A COLTELLATE

Ricardo Marques Ferreira, nato nell’isola dell’Atlantico dove è cresciuto Cristiano Ronaldo, viveva in Svizzera. Da due anni era famoso proprio per la sua attività. Oltre alla stella della Juventus e della Nazionale portoghese, il parrucchiere aveva all’attivo diverse collaborazioni con volti televisivi e del mondo dello spettacolo: da attici a modelle, passando per conduttrici tv. Sui social infatti pubblicava foto dei suoi clienti e dei suoi lavori. La vittima, soprannominata Cajò, si trovava in quell’hotel da circa una settimana. Chi lo ha ucciso è riuscito a fuggire, ma le indagini hanno condotto la polizia sulle tracce di una persona. Il sospettato è stato arrestato ieri sera. Secondo quanto riportato da TicinOnline, si tratta di un uomo brasiliano di 39 anni. L’uomo era nel suo appartamento quando è stato arrestato. Ora gli inquirenti stanno cercando di fare luce sulle ragioni del delitto.

