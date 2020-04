Parrucchieri e centri estetici, riapertura Fase 2/ Appuntamenti e orari serali

Pubblicità

Cosa cambia per parrucchieri e centri estetici nella Fase 2? Al momento è fissata tra l’11 e 18 maggio, perché c’è l’incognita legata all’andamento dell’epidemia. Ma ci sono già le prime indicazioni sulle regole: si potrà andare solo su appuntamento, visto che nei saloni di bellezza il rapporto tra personale e cliente dovrà essere di uno a uno. Parrucchiere ed estetiste Fanno parte di un settore considerato ad alto rischio, motivo per il quale non ci sono certezze sulla data della riapertura. Comunque è possibile che la pulizia venga resa obbligatoria anche più di due volte al giorno. All’ingresso e vicino alle casse dovranno essere sistemati gli igienizzanti con i dispense. Inoltre, gli strumenti di lavoro andranno disinfettati. Previsto anche l’obbligo di indossare mascherine e guanti. Le estetiste dovranno seguire lo stesso modello usato nei laboratori medici per quanto riguarda le precauzioni. Valgono poi gli stessi obblighi dei parrucchieri, e dovranno sterilizzare tutti i ferri e gli altri strumenti di lavoro.

PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI: ORARI SERALI IN RIAPERTURA FASE 2

Ci sono tantissime persone che non vedono l’ora di tornare nei saloni di bellezza per darsi una sistemata. Gli stessi titolari sono impazienti di ripartire nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, ma in attesa dell’ufficialità si susseguono indiscrezioni. La data del 4 maggio è considerata prematura, trattandosi di un settore ad alto rischio. C’è il rebus delle distanze di sicurezza, motivo per il quale si potrà andare da parrucchieri e nei centri estetici su appuntamento. Chi non rispetta le regole rischia la chiusura o la sospensione della licenza. Parrucchieri ed estetiste pensano ad aggiornamenti sulla digitalizzazione e ad orari dilatati e flessibili. Secondo quanto riportato dall’Ansa, si valuta la possibilità di restare aperti anche la sera. Visto che i clienti serviti ogni ora saranno meno, la soluzione a cui si pensa per non sacrificare gli incassi è quella di dilatare gli orari di apertura. Si sta pensando anche a promozioni e non si esclude l’ipotesi del coworking, cioè di condividere spazi per coprire fasce orarie più ampie e far fronte all’inevitabile crollo del fatturato.



