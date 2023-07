Partita del Cuore 2023 per l’Emilia Romagna: LDA confermato tra i cantanti/ L’annuncio

LDA si prepara per il debutto alla Partita del Cuore 2023, in aiuto all’Emilia Romagna

Può dirsi il “re dei live” e, dal momento che é confermato nel cast della Partita del Cuore 2023 in aiuto all’Emilia Romagna, LDA si prepara a tornare in attività anche nella vecchia roccaforte e prima passione, ossia il calcio. Il fu calciatore, Luca D’Alessio in arte LDA, nel mezzo degli eventi live in musica che lo vedono protagonista indiscusso in tutt’Italia, come re dei concerti, dai Tim Summer Hits a Battiti Live passando per il preannuncia nuovo tour LDA live, ufficializza a mezzo Instagram la sua partecipazione alla Partita del Cuore 2023, spoilerandone anche la data e la location dell’evento calcistico di beneficenza.

Nel ruolo di giocatore calciatore per la categoria cantanti, il figlio di Gigi D’Alessio si conferma via Instagram stories nel cast ufficiale dell’attesa Partita del Cuore 2023, prevista a beneficio della regione colpita dall’alluvione: l’Emilia Romagna.

Lo spoiler della Partita del Cuore 2023 é lanciato da LDA in persona, via Instagram stories

“Il 20 luglio ci vediamo tutti quanti allo Stadio di Rimini per la partita del cuore -fa sapere il cantautore pop di Napoli e talento uscente di Amici 21 di Maria De Filippi, tra le nuove dichiarazioni rilasciate a mezzo Instagram stories condivise con il popolo degli internauti”. Il messaggio del figlio d’arte terzogenito di Gigi D’Alessio e la ex moglie Carmela Barbato, poi, prosegue ancora, indirizzato ai follower di LDA: “Vi aspetto tutti quanti, mi raccomando!”.

Insomma, LDA si dichiara in trepidante attesa di debuttare alla Partita del Cuore 2023 a beneficio delle donazioni per l’Emilia Romagna. Intanto, inoltre, fa rumore nel web il suo annuncio social delle nuove date di concerto evento che lo attendono da protagonista di LDA live. Si tratta del rinnovato tour del “Justin Bieber italiano”, che raddoppia dopo la prima leg di concerti tenuta dal figlio d’arte dopo il conseguimento del titolo di “Big più giovane a Sanremo 2023”.

