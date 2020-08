Partorisce nel letto di casa mentre dorme/ Donna dà alla luce il figlio senza doglie

In fin dei conti, è il sogno di qualsiasi donna: partorire senza provare dolore e senza quelle terribili doglie che preannunciano la venuta al mondo del proprio figlio (o della propria figlia). Impossibile? Non esattamente, almeno leggendo quanto accaduto in quel di Frosinone, dove una donna è stata letteralmente presa alla sprovvista dalla nascita del suo secondogenito Tommaso, avvenuta in maniera del tutto naturale e spontanea nel letto di casa, dove stava dormendo accanto al marito. La madre si è destata improvvisamente nel cuore della notte a giochi ormai conclusi, riscontrando la presenza tra le sue gambe del bambino, che aveva trovato in solitaria la via d’uscita verso la vita. Incredula la protagonista di questa insolita vicenda ha destato prontamente il marito che, dopo alcuni secondi di sbigottimento generale, ha impugnato il telefono e chiamato i soccorsi del 118, giunti prontamente sul posto per verificare le condizioni di salute del piccolo Tommaso e della sua mamma.

PARTORISCE NEL LETTO DI CASA MENTRE DORME: L’INCREDIBILE STORIA DI TOMMASO E DELLA SUA MAMMA

Dare alla luce un figlio nel sonno non è certo un accadimento frequente, tanto che la notizia sta trovando risalto su numerosi media, nazionali e locali. Fra questi vi è anche “Frosinone Today”, che, immancabilmente, ha fornito ai suoi lettori il racconto puntuale dell’accaduto, aggiungendo anche alcuni dettagli inerenti alle fasi immediatamente successive alla telefonata del marito della donna al 118: “Quando l’auto medica con il dottor Angelo Taglienti a bordo e gli infermieri Naomi Ricciardi, Francesca Celenza e Luigi Ferracci è giunta presso l’abitazione di via Mastruccia, l’équipe sanitaria ha trovato il bimbo adagiato sul grembo della madre – si legge nell’articolo –. Il cordone ombelicale è stato tagliato alle 2.45 della notte tra il 25 e il 26 agosto. Grande la gioia del personale sanitario e dei genitori. La madre e il bimbo per precauzione sono stati portati in ospedale al ‘Fabrizio Spaziani’, ma entrambi godono di ottima salute”.



