Video/ Spezia Frosinone (0-1): highlights e gol. Liguri KO ma volano in Serie A!

Lo Spezia alla fine ce l’ha fatta: per la prima volta in 114 anni di storia è in Serie A. Trionfo emozionante per gli Aquilotti che dopo diverse partecipazioni ai play off di Serie B nelle ultime stagioni hanno centrato l’obiettivo facendo valere il miglior piazzamento in classifica, quel terzo posto che è valso oro ed ha garantito la promozione in parità nel doppio confronto sia col Chievo, sia col Frosinone. I ciociari da ottavi in classifica sono arrivati davvero a un passo dalla Serie A, mancata per aver gettato al vento tutte le occasioni allo Stirpe. Lo 0-1 dell’andata è stato fatale, anche se le occasioni non sono mancate. Primo tempo a reti bianche ma Beghetto ha colto un clamoroso palo a portiere battuto che già al 12′ avrebbe potuto rimettere in carreggiata il Frosinone. Poi a sbloccare il risultato ci ha pensato Rodhen, e il Frosinone si è trovato con circa mezz’ora davanti per ribaltare il pronostico. Obiettivo mancato per la solidità difensiva dello Spezia, la squadra di Vincenzo Italiano ha rinunciato a fare gioco puntano all’obiettivo, ma mai il Frosinone si è trovato il pallone della promozione tra i piedi nonostante una grande pressione. E la festa finale è tutta dello Spezia, con la Liguria che per la prima volta nella storia vanta tre squadre nella massima serie.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Vincenzo Italiano comprensibilmente al settimo cielo per il traguardo conquistato dallo Spezia: “Le difficoltà iniziali per quanto riguarda i risultati, poi una crescita costante, i giovani esplosi e i risultati che sono arrivati. Alla fine è cresciuta l’autostima, la consapevolezza e siamo riusciti a conquistare questo traguardo fantastico alzando la coppa e regalando un sogno a questa gente che ce lo chiedeva. Entrare nella storia dello Spezia era un traguardo che volevamo ottenere. Tifosi? Sono straordinari, ci hanno accompagnato in quella semifinale in cui abbiamo fatto un miracolo a ribaltare la gara con il Chievo. E poi oggi ci hanno accompagnato dall’hotel fino a qui, sostenuto per tutta la gara da fuori lo stadio e dedichiamo a loro questa vittoria e questa promozione“. Nesta non si dà pace per l’occasione persa dal Frosinone: “Abbiamo fatto una grande partita, nei due scontri abbiamo sbagliato solo la prima mezz’ora dell’andata. Dispiace per i miei ragazzi, hanno dato veramente tutto e meritavano un finale diverso. C’è rammarico anche per l’ambiente, secondo me lo Spezia non era più forte e ha vinto soltanto perché aveva il doppio risultato. Peccato, c’erano 30 minuti per riprenderla e abbiamo provato in tutti i modi. Prima del Covid eravamo terzi a due punti dalla seconda, dopo il lockdown ci sono stati problemi ma tutti hanno subito questa lunga sosta. Nella doppia partita, a mio avviso, abbiamo fatto meglio dello Spezia. Non ho rimpianti nemmeno per la partita d’andata, c’è stata solo una piccola disattenzione pagata a caro prezzo. Peccato, davvero!”

