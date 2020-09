Pasquale Casillo è morto/ Storico presidente del “Foggia dei miracoli” di Zeman

Lutto nel mondo del calcio: è morto Pasquale Casillo, storico presidente del “Foggia dei miracoli” targato Zeman e Pavone. Malato da tempo, “il re del grano”, com’era soprannominato per il fatto di essere stato uno dei più importanti produttori di grano del Sud Italia, si è spento all’età di 72 anni. Con lui se ne va un pezzo di storia della città pugliese, e che storia: quella che con Zemanlandia aveva fatto del Foggia la sorpresa della Serie A nella stagione 1991, bagnata all’esordio in campionato da un pareggio con una rete per parte nientemeno che alla Scala del Calcio, San Siro, contro l’Inter. Il calcio italiano viene travolto dalla ventata di freschezza portata dai “Satanelli”, protagonisti di un calcio visionario e spumeggiante, certamente rivoluzionario per una provinciale che va a giocarsela su tutti i campi e chiuderà la stagione con il secondo miglior attacco, alle spalle unicamente del Milan, laureatosi campione d’Italia.

PASQUALE CASILLO E’ MORTO

Don Pasquale Casillo, stando a quanto riportato da Foggia Today, si sarebbe spento nella notte presso l’ospedale di Lucera, dov’era ricoverato. Il portale L’Immediato ricorda come l’imprenditore di San Giuseppe Vesuviano, da diversi anni trapiantato a Foggia, era stato anche presidente di Confindustria nel capoluogo dauno. Figura controversa, amata da una parte di tifosi e odiata da altre frange, Casillo è stato proprietario anche di Sangiuseppese, Salernitana e Bologna. Qualche anno fa, richiamando Zeman, aveva tentato di ricreare una squadra importante ad Avellino. Nel 2010 aveva poi tentato di ricreare il “Foggia dei miracoli” con lo stesso allenatore boemo nuovamente in panchina e Giuseppe Pavone come direttore sportivo. Il sogno durerà soltanto un anno, dopo l’addio di Zeman in seguito ad un deludente sesto posto in campionato.



