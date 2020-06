Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud si sposano/ “Il nostro sogno diventa realtà”

Con una lunga dedica romantica, Pasquale Di Nuzzo annuncia che il suo sogno sta per realizzarsi e che presto convolerà a nozze con Giovanna Reynaud, la sua fidanzata. Non è la prima volta che ascoltiamo questa notizia perché proprio l’ex ballerini di Amici poi attore anche in Don Matteo 12, aveva rivelato la news al settimanale Chi, ma questa volta c’è qualcosa di speciale, una foto che ha voluto condividere con i fan ricordando il momento della proposta di matrimonio alla sua Giovanna Reynaud ad un passo da quello che sarà coronare il suo sogno. Lui stesso condividendo la foto scrive: “Il primo sogno che ho desiderato con tutto il mio cuore sin da piccolo é stato quello di creare una famiglia. Questa foto rappresenta un sogno che sta per diventare realtà , ancora non ci credo. Lei? Lei é unica, rara, meravigliosa e tanto speciale. Tremo, piango, sono pazzo di gioia, adrenalina livello 100, non riesco a spiegarlo”.

Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud si sposano?

I due sono alle prese con “una meravigliosa Favola” almeno così la etichetta Pasquale di Nuzzo che appare felice e convinto del passo che sta per compiere “con Dio al nostro fianco già conosciamo il finale. Ti amo amore”. Una dedica che ha fatto sciogliere il cuore ai fan che hanno riempito di commenti, auguri e cuoricini il suo post. Al momento non si conosce però la data del matrimonio che, forse complice l’emergenza Covid, dovrà attendere ancora qualche mese. Lui stesso lo scorso marzo ha spiegato: “Vorremmo sposarci alla fine dell’anno, siamo nel pieno dei progetti. Sappiamo di essere molto giovani, ma se, grazie a Dio, siamo sicuri di voler trascorrere il resto della nostra vita, perché aspettare? Nel nostro futuro non vediamo noia ma solo un’avventura interminabile”.

Ecco il post del ballerino:





