Pasquale Di Nuzzo, ex Amici si è sposato/ Matrimonio con Giovanna Reynaud di Soy Luna

Pasquale di Nuzzo, l’ex ballerino di Amici, si è sposato con Giovanna Reynaud, attrice sudamericana conosciuta dai più piccoli per aver recitato nella serie “Soy Luna”. Un amore nato proprio sul set quello tra l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e la giovanissima attrice, anche se proprio Di Nuzzo durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi aveva precisato: “lavorando a Soy Luna siamo diventati subito amici, poi abbiamo capito di amarci”. Il set di “Soy Luna”, serie campione d’ascolti di Disney Channel, li ha incontrare e poi innamorare. Un amore che la giovane coppia ha deciso di celebrare con il matrimonio come hanno annunciato rispettivamente sui propri profili social. “Legalmente sposati” si legge nel profilo Instagram dell’attrice sudamericana che ha accettato la romantica proposta di matrimonio arrivata dal fidanzata. L’idea del matrimonio, infatti, era nell’aria da diverso tempo visto che l’ex ballerino di Amici sempre sui social aveva postato una foto in cui si vedeva in ginocchio chiedere la mano della sua amata.

Pasquale di Nuzzo e Giovanna Reynaud: “Una meravigliosa Favola sta per iniziare”

Giovanna Reynaud e Pasquale di Nuzzo sono diventati marito e moglie. Solo pochi mesi fa la proposta di matrimonio con l’attrice sudamericana che era scoppiata in lacrime di gioia, come conferma lo scatto condiviso sui social, mentre Pasquale di Nuzzo in ginocchio le faceva la proposta di matrimonio. Ad accompagnare la foto una romanticissima didascalia: “il primo sogno che ho desiderato con tutto il mio cuore sin da piccolo é stato quello di creare una famiglia. Questa foto rappresenta un sogno che sta per diventare realtà , ancora non ci credo. Lei? Lei é unica, rara, meravigliosa e tanto speciale. Tremo, piango, sono pazzo di gioia, adrenalina livello 100, non riesco a spiegarlo . Una meravigliosa Favola sta per iniziare e con Dio al nostro fianco già conosciamo il finale. Ti amo amore”. Detto fatto, visto che la coppia a distanza di pochissimo tempo hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore.



