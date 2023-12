Pasquale La Rocca avvantaggiato a Ballando con le stelle 2023?/ La secca replica: “Wanda Nara è arrivata e…”

Pasquale La Rocca dopo Ballando con le stelle 2023: “Serata emozionante“

A Storie Italiane, nella puntata di oggi martedì 26 dicembre 2023, Eleonora Daniele ha dato spazio ad un lungo talk sulla finale di Ballando con le stelle 2023, che sabato sera ha incoronato vincitori Wanda Nara e Pasquale La Rocca. Proprio l’insegnante di danza, in video-collegamento, ha ripercorso tutte le emozioni di quella serata: “Essere i favoriti sin dall’inizio aggiunge tanta pressione, è ovvio. La finale è una serata completamente a parte, lunga, dove ci sono diverse fasi, quindi non sai come può evolversi“.

Il ballerino ripercorre le tappe della finalissima sino alla vittoria, riconoscendo poi il merito a Simona Ventura e Samuel Peron, secondi classificati, di aver tenuto loro testa: “È stata una serata emozionante, pazzesca, fortunatamente ho avuto la possibilità di viverla anche l’anno scorso. Ti dà adrenalina, io vivo di questo. È stato un bellissimo duello finale, voglio fare i complimenti anche a Simona e Samuel“. Una vittoria che per molti era certa ormai da tempo, essendo considerati tra i favoriti sin dall’inizio, ma che per La Rocca ha rappresentato comunque una sorpresa: “Me l’aspettavo ma non me l’aspettavo, poteva succedere qualunque cosa in verità“.

Pasquale La Rocca avvantaggiato? Lui nega: “Tutti hanno dovuto imparare“

Pasquale La Rocca, nel corso del suo intervento a Storie Italiane, ha anche parlato del suo rapporto con Wanda Nara a Ballando con le stelle 2023: “Volevo che potessimo portare un bellissimo ballo in finale, ci tenevo tanto a chiudere questa stagione così. Poi il nostro percorso non è stato così lineare, è stato anche conflittuale perché volevamo entrambi arrivare a quell’obiettivo. C’erano tanti ostacoli, quindi ho cercato in tutti i modi di preparare Wanda nel miglior modo possibile“.

A seguire, il ballerino svela di non aver mai puntato su polemiche o chiacchiericci ma di aver sempre preferito mettere il ballo e lo show in primo piano: “Questa è la mia seconda stagione a Ballando e la mia priorità è sempre di portare un alto livello di intrattenimento e spettacolo. Forse alla polemica o al retroscena non do abbastanza priorità: sbagliato o giusto che sia, voglio arrivare al sabato e regalare emozioni a chi ci guarda da casa“. Infine, replica seccamente a chi lo considerava avvantaggiato poiché Wanda Nara, a detta di molti, era già piuttosto ferrata nel ballo: “Una donna latina, che ha un approccio alla musicalità, forse diverso e migliore, non credo significhi che io sia avvantaggiato. Wanda è arrivata e neanche riusciva a ballare sui tacchi: tutti hanno fatto un percorso e tutti hanno dovuto imparare“.











