WANDA NARA IN LACRIME PER IL NONNO MORTO A BALLANDO CON LE STELLE 2023/ “Dormiva e non si è svegliato più”

Ballando con le stelle 2023, Wanda Nara commuove tutti: “Mio nonno è morto…”

Alla finale di Ballando con le stelle 2023 Wanda Nara, che è in coppia con Pasquale La Rocca, ha raccontato la drammatica morte del nonno. Wanda Nara è scoppiata a piangere in diretta ed ha commosso tutti anche Milly Carlucci raccontando come suo nonno è morto: “Sono andata a prendere Benedicto da scuola lo porto a casa lui lo conosce e poi va a dormire vado a prendere gli altri e poi non si è svegliato più. Il tango è per lui, mi ha dato tutto purtroppo la vita è cosi la persona che sarebbe stato più orgogliosa oggi non c’è però lui mi sta guardando e poi è rimasta la mia nonna.”

Il sensualissimo Tango di Wanda Nara e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2023 ha conquistato la giuria. Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli le hanno tutti 10 e dunque alla fine ha totalizzato il punteggio di 50 punti. Wanda Nara, infatti, insieme a Simona Ventura è la favorita alla vittoria.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca: tra i favoriti alla vittoria di Ballando con le Stelle 2023

Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono tra i finalisti di Ballando con le Stelle 2023, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Oramai i giochi sono fatti, visto che la coppia è pronta al gran finale per contendersi la vittoria finale durante la puntata di sabato 23 dicembre 2023. La coppia è quotata tra le favorite alla vittoria finale. Sarà davvero così? Anche durante la semifinale, Wanda Nara e Pasquale La Rocca hanno incantato pubblicato e giuria esibendosi in un Charleston sulle note di “Jingle Bells”. Un’ottima prova di ballo che ha ricevuto il plauso della giuria, ma anche del pubblico in studio e da casa. Sui social sono tutti pro Wanda Nara e piovono solo commenti positivi e c’è chi ha già deciso “sarà lei la vincitrice”.

Intanto Pasquale La Rocca, partner di ballo di Wanda Nara, si è raccontato dalle pagine del suo Instagram a chi l’ha richiamato per il suo atteggiamento “duro”: “il fatto che a volte possa essere descritto come quello “duro”, “militaresco” quasi non umano mi fa dispiacere tanto. Sono semplicemente un professionista che cerca di fare spettacolo ogni sabato sera attraverso le nostre esibizioni. Nessuno in verità mi conosce realmente e quindi mi dispiace che possa essere giudicato solo attraverso delle immagini di una clip”.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono tra le coppie più amate di Ballando con le Stelle 2023. Il ballerino professionista dalle pagine del suo Instagram si è raccontato: “amo il mio lavoro, amo il pubblico e apprezzo sempre le critiche costruttive. Forse la mia disciplina è il mio perfezionismo sul lavoro a volte mi rende distaccato emotivamente da tutto il resto ma in realtà non è così. Sono una persona molto sensibile e soprattutto di un grande spessore umano”. Non solo sulla partner di ballo ha rivelato: “quando mi hanno comunicato che avrei ballato con Wanda Nara sono partito con un po’ di pregiudizi. All’inizio pensavo che mi sarei trovato davanti a una donna dai modi di fare da diva, magari capricciosa, come spesso è stata descritta dai giornali”.

Alla fine però Pasquale La Rocca è rimasto piacevolmente colpito dalla showgirl argentina con cui si gioca la finale di Ballando: “Wanda è stata una scoperta: è una persona molto sensibile, affabile, generosa. Una donna eccezionale, talentuosa, simpatica e sempre ottimista. Tra noi è scattato subito un feeling, e infatti mi ha voluto far conoscere tutta la famiglia”.











