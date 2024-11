Pasquale La Rocca, chi è il ballerino di Simona Ventura a Ballando con le stelle 2024

Anche quest’anno abbiamo ritrovato in pista a Ballando con le stelle 2024 Pasquale La Rocca, celebre ballerino che sta gareggiando in coppia con Nina Zilli e non è stato immune alle polemiche, criticato per aver spinto troppo in gara con la cantante. Pasquale La Rocca si è così difeso dagli attacchi ricevuti di recente, spiegando cosa è accaduto e prendendo le difese della sua compagna di Ballo: “E’ una donna straordinaria e, purtroppo, a causa degli infortuni, ieri sera non siamo riusciti a completare la coreografia come speravamo, sono stato criticato per aver spinto troppo, ma in realtà ho modificato più volte la coreografia fino a pochi minuti dalla diretta” ha spiegato il ballerino.

Nella passata edizione di Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca ha avuto la possibilità di danzare al fianco della showgirl Wanda Nara, con la quale ha costruito un legame speciale: “Wanda è stata una scoperta: è una persona molto sensibile, affabile, generosa, una donna eccezionale, talentuosa, simpatica e sempre ottimista” ha detto riguardo alla compagna di vita dell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi. Adesso in attesa che Nina Zilli è stata costretta al ritiro Pasquale La Rocca sarà il ballerino di Simona Ventura che dopo aver gareggiato lo scorso anno con Samuel Peron (arrivando seconda) questa sera sarà una Ballerina per una notte insieme al marito Giovanni Terzi. Pasquale e Simona si cimenteranno in tre balli sulle note delle canzoni: “Your Song”, “Mambo Italiano” e “Gli Amori”.

Pasquale La Rocca ha una fidanzata? La verità sulla sua vita privata

Non sono molte le informazioni riguardanti lo status sentimentale di Pasquale La Rocca, mentre il ballerino infatti è impegnato a Ballando con le stelle 2024, non mancano le voci sul suo conto e in particolare riguardo alla presenza o meno di una donna nella sua vita. Quello che sappiamo con certezza è che il danzatore originario di Napoli non ha figli, mentre allo stesso tempo parrebbe essere single, per la gioia delle tante fan che spesso gli riservano speciali commenti sui social.

Il danzatore di Ballando con le stelle, che vanta ormai una carriera importante alle spalle oltre a 4 trionfi nel dancing show, ha sempre preferito mantenere al riparo dal gossip la vita privata e anche per questa edizione del programma sembra essere riuscito a spegnere le voci.

