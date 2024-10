Nina Zilli e Pasquale La Rocca nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024 hanno deluso le aspettative della giuria, ma anche di una fetta del pubblico. Sin dalla prima puntata la coppia aveva lasciato senza parole i telespettatori con performance di ballo di altissimo livello, ma nel charleston hanno fatto un passo indietro. Il motivo? La difficoltà della coreografia messa in scenda dal ballerino professionista che ha visto la cantante partire alla grande per poi affaticarsi durante il ballo. Nonostante tutto però la coppia ha portato a casa un ottimo risultato, anche se la giuria ha sottolineato questo calo di performance sulla pista.

Ivan Zazzaroni ha sottolineato: “Pasquale ha preteso veramente tanto da Nina. Velocità incredibile, lungo come tipologia di pezzo, finché ha retto il fisico è stata bravissima”. La stoccata vera e propria arriva da Selvaggia Lucarelli: “Nina sembra camaleontica bellissima, ma devo dire che Pasquale ha spinto un pò troppo stasera. Se una sera si fa un pò meno se lei non è in forma smagliante, va bene lo stesso. Stasera ho visto un pò di fatica ed imperfezioni. E’ partita benissimo e poi era stanca, ha fatto qualche errore. Credo, anche per farci ammirare la crescita, stasera ho trovato che fosse un pò meno bello”.

Nina Zilli e Pasquale La Rocca, la critica di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2024

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli sul charleston di Nina Zilli e Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle 2024 hanno ferito nell’orgoglio il ballerino professionista che ha prontamente replicato: “è solo l’inizio, c’è tanto così lavoro dietro un numero del genere e sentire questi commenti anche no”. In sua difesa arriva Nina Zilli lo difende: “non credo abbia spinto troppo, è colpa mia. Io mi diverto, vorrei sempre dare il massimo e lo gaso anche io”. Dalla loro parte anche Guillermo Mariotto: “hanno sbagliato meno male, siete esseri umani. E’ stato molto bello, ma l’avete portato a casa”. Alla fine la coppia totalizza 38 punti a cui si sommano i 20 punti del tesoretto per un totale 58 punti che li fanno classificare al terzo posto. Anche sui social in tanti hanno sottolineato come la coreografia abbia mostrato i limiti nel ballo di Nina Zilli.

A cominciare dal commento quasi tecnico di un utente: “stasera si è visto che Nina non balla benissimo (per ora) coreografia velocissima e gambe scoperte, gli errori sono più visibili. Selvaggia ha detto bene…poteva fare una coreografia da 8 invece che da 10..ma se fatta bene, valeva di più. Questa era troppo x lei, in questo momento”. Tantissimi i commenti a favore della coppia: “meravigliosi”, ma anche a favore del ballerino “Pasquale tu sei l’unico fenomeno là dentro” e pro Nina Zilli “bel look di Nina Zilli. La pettinatura a caschetto le dona molto di più di quella raccolta esagerata verso l’alto”.