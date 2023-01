Pasqualino Maione choc “In ospedale da 4 mesi, ho perso 60 kg”/ Dramma per l’ex Amici

Il dramma di Pasqualino Maione

Pasqualino Maione, ex allievo della scuola di Amici, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, racconta il dramma vissuto negli ultimi mesi. Nell’intervista, Pasqualino ha raccontato che tutto è cominciato quando ha avuto il covid per ben due volte. A causa del covid è rimasto chiuso in casa per ben venti giorni con mal di testa, continui svenimenti e febbre. Un periodo complicato che ha messo a dura prova l’organismo dell’ex allievo di Amici che, in quattro mesi, ha perso ben 60 kg.

“La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati. Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo”, ha raccontato a Nuovo Tv.

Pasqualino Maione dopo la paura

Dopo mesi di paura e di forti dolori, attualmente, Pasqualino Maione si sta riprendendo. L’ex allievo di Amici è ancora ricoverato in ospedale in attesa di poter riprendere totalmente in mano la propria vita. Durante tale periodo, Pasqualino ha ricevuto l’affetto e il sostegno di amici e colleghi come Roberta Bonanno, Marco Carta, Valerio Scanu, Virginio, Dennis Fantina, Antonino Spadaccino, Karima.

Era stato proprio Pasqualino ad annunciare il ricovero in ospedale con un post sui social: “Purtroppo dopo il covid le mie condizioni si sono aggravate e sono dovuto restare in ospedale per curarmi da una brutta infezione che aveva colpito il midollo spinale e il cervello. (Le meningi). Per fortuna con una lunga terapia l’infezione sta andando via e piano piano sto migliorando. Dopo 2 mesi di ricovero domani finalmente ritorno a casa anche se sono debole e visibilmente dimagrito. La convalescenza sarà ancora lunga,ma ritornerò presto più forte di prima”, aveva scritto lo scorso ottobre.

