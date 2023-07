Pasqualino Maione di nuovo in ospedale: come sta?/ L’ex Amici: “Ho un problema al rene e devo correggerlo”

Pasqualino Maione ancora in ospedale: l’annuncio dell’ex Amici

Nuovo ricovero in ospedale per Pasqualino Maione, ex allievo di Amici che, nei mesi scorsi, ha raccontato il difficile periodo affrontato a causa di un ricovero durato 4 mesi durante i quali ha perso be 60 kg. A distanza di tempo, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Pasqualino ha annunciato ai propri followers di trovarsi nuovamente in ospedale a causa di un ulteriore problema di salute. Nulla di grave, fortunatamente, per il cantante che, tuttavia, spiega di dover correggere un problema al rene che si è presentato ultimamente.

“Ancora un altro ostacolo da superare. E sono ancora qua, eh già. Ciao ragazzi, mi faccio sentire dopo un po’ perché sono stato nuovamente ricoverato. Questa volta però per una cosa un po’ più lieve che però devo correggere assolutamente”, dice nel video che potete vedere più in basso.

Le parole di Pasqualino Maione e il messaggio di Piero Chiambretti

“Adesso ho un problema al rene e devo proprio correggerlo. Nulla di grave, non vi preoccupare. Però stare ancora qui mi snerva, mi fa stare un po’ agitato e anche nervoso. Insomma, devo dire che non ce la faccio più. Nulla, volevo soltanto salutarvi e augurarvi una buona giornata e ci rivediamo presto, fuori di qui spero, ciao a tutti“. Con queste parole, Pasqualino Maione ha concluso il suo messaggio rivolto ai followers e, tra i tanti messaggi di pronta guarigione, è arrivato anche quello di Piero Chiambretti.

“Mi vedi e mi senti? Sono qui per dirti che la vita è dura, ma bella. Però bisogna batterla, perché tutti i giorni è una giungla. E quindi forza, forza, forza“, le parole del conduttore condivise dallo stesso Pasqualino.

