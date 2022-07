PASSIONE PERICOLOSA/ Su Rai 2 il film con Francois Arnaud

Passione Pericolosa, il film con Francois Arnaud

Nel cast di Passione Pericolosa troviamo anche l’attore canadese classe 1985 Francois Arnaud nel ruolo di Christian. Nato a Montreal il 5 luglio del 1985 per due anni di fila è stato nominato da Glam’Mag, una nota rivista, come l’attore più sexy del mondo. Fin da giovane ha una propensione per il mondo dello spettacolo tanto che nel 2004 si candida al Conservatoire d’art dramatique de Montreal insieme ad altre 450 persone e riesce a passare.

Inizia così a lavorare in ruoli per la tv canadese riuscendo a ottenere una buona risposta. Sicuramente il salto di qualità arriva nel 2011 quando interpreta Cesare Borgia nella serie scritta da Neil Jordan, The Borgias. Il suo debutto al cinema arriva nel 2009 quando recita in J’ai tué ma mère di Xavier Dolan. L’ultima volta l’abbiamo visto al cinema nel 2017 con Patto d’amore di Brian Crano. Sono molte le serie televisive dove ha recitando ottenendo buoni riscontri tra cui Unreal e Blindspot.

Passione Pericolosa, film di Rai 2 diretto da Jerell Rosales

Passione Pericolosa andrà in onda su Rai 2 dalle ore 23.30 di oggi, venerdì 1° luglio. Il film è stato girato nel 2017 da Jerell Rosales, regista asiatico. Passione Pericolosa è stato distribuito da Lifetime Television; la sceneggiatura è di Amber Coney e Jessica Dube; la fotografia di Christina Voros; il montaggio di Julia Kots; le musiche di Tim O’Keefe e la produzionedi Elysium Bandini Studios. Il cast di Passione Pericolosa è composto da James Franco, Paulina Singer, François Arnaud. James Franco è un attore, regista, sceneggiatore e produttore statunitense.

Esordisce nel 1999 con Freaks and Geeks, per debuttare al cinema con Costi quel che costi. Il vero successo arriva nel 2002 con Spider-Man. Come regista ha diretto film quali Fool’s Gold, The Ape, 42 One Dream Rush. Franco ha ottenuto quattro candidature e due vittorie ai Golden Globe. Paulina Singer è un’attrice, ballerina e cantante statunitense. Prende parte a molte serie TV come How to Make It in America, The Affair – Una relazione pericolosa, Orange Is the New Black. François Arnaud è un attore canadese e, dopo aver esordito nella serie canadese Yamaska, nel 2009 recita in J’ai tué ma mère, a cui seguono Les Grandes Chaleurs, la serie TV The Borgias, Blindspot e Midnight.

Passione Pericolosa, la trama del film

Il film di Rosales Passione Pericolosa ha per protagonista Kelley Winters, una ragazza di diciassettenne anni che si innamora di un famoso attore hollywoodiano più grande di lei, Christian Booth, conosciuto ad un party in cui sono presenti importanti attori. I due si mettono insieme, all’insaputa del padre, Rick Winters, che capisce in fretta cosa sta accadendo. L’uomo vieta alla figlia di vedere Christian, ma Kelley non ne ha nessuna intenzione. In breve tempo però la ragazza capirà che il padre aveva ragione: il fidanzato sviluppa un’ossessione per lei. Come andrà a finire?











