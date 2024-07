Usa, il pastore evangelico Brandon Biggs aveva previsto l’attentato a Donald Trump, descrivendo la sua “profezia” in un video pubblicato su YouTube lo scorso 14 marzo. Nei dettagli condivisi con gli utenti che seguono il canale infatti, il predicatore aveva parlato nello specifico di un proiettile sparato durante un comizio del candidato presidente, entrando anche nei particolari specifici del fatto che sarebbe poi effettivamente accaduto: “Ho visto un proiettile che gli sfiorava la testa passando vicino l’orecchio e danneggiando il timpano“, e poi Trump che si inginocchia ed invoca il Signore rialzandosi come se fosse una sorta di “rinascita”.

Questo ha suscitato non solo curiosità da parte del pubblico del web, ma ha accresciuto nei seguaci di Biggs le convinzioni circa le sue capacità profetiche. Il pastore infatti pubblica spesso contenuti di questo genere con “visioni” anche a tema politico riguardanti il futuro. Nello stesso video ha anche previsto la vittoria di Trump alle prossime elezioni presidenziali, grazie al voto dei “patrioti”, e una crisi economica in arrivo, peggiore di quella del periodo della grande depressione.

La previsione dell'attentato a Trump nel video del pastore evangelico Brandon Biggs

“Il Signore mi ha mostrato che sarebbe andato avanti fino all’estate. Una grande persecuzione si sarebbe abbattuta su di lui attraverso i giudici e attraverso la legge, ma ci sarebbe stato uno stop a tutto questo, e le cose avrebbero iniziato a liberarsi, verso l’autunno“, prosegue Biggs nel video, dicendo anche che dopo le elezioni: “Ci sarà un grande crollo dell’economia. Ho visto che avevano un grande piano economico, un crollo peggiore della Grande Depressione. E il Signore mi ha avvertito di questo. Sarebbe stato un grande periodo di oscurità. Ma ho visto le pale arrivare sul suolo dell’America, come una scossa del suolo. E ho visto Donald Trump pregare nello Studio Ovale. E piangeva davanti al Signore con le mani sulla testa“.