Patente, proroga validità fino a marzo 2022/ Date e foglio rosa: cosa cambia

Coloro la cui patente di guida è in scadenza tra il 31 luglio e il 31 dicembre 2021 possono tirare un sospiro di sollievo; infatti, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) sta per annunciare ufficialmente la proroga della validità della licenza fino al 31 marzo 2022. La circolare è già stata pubblicata sul sito della Motorizzazione Civile e a rivelarne i contenuti è stata l’agenzia di stampa ANSA, che sottolinea come, al fine di circolare nel nostro Paese, per le patenti italiane in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2020, la scadenza è prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria.

SNAM, MSC E FINCANTIERI/ Insieme per la prima nave da crociera a idrogeno del mondo

Inoltre, dal 1° giugno al 31 agosto 2020 la proroga è al 1° luglio 2021, mentre per le patenti con scadenza dal primo settembre 2020 al 30 giugno 2021 la proroga è di 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria. Infine, “le patenti con scadenza nel periodo 31 gennaio 2020-31 maggio 2021 avranno una proroga fino al 31 marzo 2022, quelle dal 1° giugno al 30 giugno 2021 avranno una proroga di 10 mesi, mentre per quelle dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 la proroga è fino al 31 marzo 2022″.

Auto elettrica inquina meno del diesel?/ Studio: "Solo se viaggia per 150mila km e…"

PATENTE, VALIDITÀ PROROGATA PER EMERGENZA COVID: COSA SUCCEDE A ESAMI E FOGLIO ROSA?

Oltre alla notizia della proroga della validità della patente di guida, la circolare MIMS ingloba anche nuove scadenze per chi deve sostenere la prova per ottenere il titolo. In particolare, la prova è espletata entro il 31 dicembre 2021 per le istanze presentate entro l’anno 2020 ed entro un anno dalla data di presentazione della domanda nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Capitolo foglio rosa: come si legge nel documento, ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. “Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui foglio rosa ha data di scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, prorogato al 31 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge numero 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° aprile 2022 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria”.

Green pass obbligatorio: in quali casi/ Ipotesi governo: trasporti lunga distanza e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA